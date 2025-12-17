Zurich renverse Lugano et revient dans le top 6

Zurich et Zoug ont tous les deux souffert, mais sont venus à bout respectivement de Lugano et Kloten, mercredi en National League. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Zurich - Lugano 5-3

4:03 Zurich - Lugano: Le duo Malgin-Andrighetto frappe fort

Les Zurich Lions ont arraché un succès précieux dans les dernières minutes, s'imposant 5-3 chez eux contre Lugano. Froden (57e) et Malgin (60e/dans le but vide) ont fait la différence. Auteur d'un doublé, Andrighetto a également joué un rôle en vue pour le tenant du titre, qui revient ainsi dans le top 6.

Zoug - Kloten 5-4

3:08 Zoug - Kloten: Kubalik et le power-play zougois renversent Kloten

Mené 4-2 devant son public dans l'ultime période, Zoug a renversé la vapeur pour finalement battre Kloten 5-4. Les Zougois ont inscrit trois buts en supériorité numérique, dont deux par Kubalik.

Fribourg - Ajoie 4-2

3:49 Fribourg - Ajoie: Les Dragons dominent les Vouivres sans trembler

Fribourg Gottéron est reparti du bon patin en National League après la pause internationale. Les Dragons ont battu la lanterne rouge Ajoie 4-2, avec notamment un but du futur retraité Julien Sprunger.

Le capitaine, qui a annoncé lundi soir qu'il mettra fin à sa longue carrière au terme de la saison en cours, s'est fait l'auteur du 3-0 à la 25e. Sa sixième réussite de l'exercice a fait chavirer la patinoire.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Sörensen (12e, à 5 contre 4), Bertschy (13e) et Biasca (40e), qui a signé le 4-1 24 secondes après la réussite de Fey pour les Jurassiens. Ceux-ci ont réduit en vain le score par Bellemare (53e) après une erreur de Berra. Fribourg est décidément très à l'aise contre Ajoie avec désormais huit succès consécutifs depuis février 2024.