DE
FR

Zoug se défait de Kloten
Zurich renverse Lugano et revient dans le top 6

Zurich et Zoug ont tous les deux souffert, mais sont venus à bout respectivement de Lugano et Kloten, mercredi en National League. Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Publié: 22:10 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Denis Malgin, auteur d'un but et d'un assist, et les Zurichois reviennent dans le top 6.
Photo: keystone-sda.ch

Zurich - Lugano 5-3

Le duo Malgin-Andrighetto frappe fort
4:03
Zurich - Lugano:Le duo Malgin-Andrighetto frappe fort

Les Zurich Lions ont arraché un succès précieux dans les dernières minutes, s'imposant 5-3 chez eux contre Lugano. Froden (57e) et Malgin (60e/dans le but vide) ont fait la différence. Auteur d'un doublé, Andrighetto a également joué un rôle en vue pour le tenant du titre, qui revient ainsi dans le top 6.

Zoug - Kloten 5-4

Kubalik et le power-play zougois renversent Kloten
3:08
Zoug - Kloten:Kubalik et le power-play zougois renversent Kloten

Mené 4-2 devant son public dans l'ultime période, Zoug a renversé la vapeur pour finalement battre Kloten 5-4. Les Zougois ont inscrit trois buts en supériorité numérique, dont deux par Kubalik.

Fribourg - Ajoie 4-2

Les Dragons dominent les Vouivres sans trembler
3:49
Fribourg - Ajoie:Les Dragons dominent les Vouivres sans trembler

Fribourg Gottéron est reparti du bon patin en National League après la pause internationale. Les Dragons ont battu la lanterne rouge Ajoie 4-2, avec notamment un but du futur retraité Julien Sprunger.

Le capitaine, qui a annoncé lundi soir qu'il mettra fin à sa longue carrière au terme de la saison en cours, s'est fait l'auteur du 3-0 à la 25e. Sa sixième réussite de l'exercice a fait chavirer la patinoire.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Sörensen (12e, à 5 contre 4), Bertschy (13e) et Biasca (40e), qui a signé le 4-1 24 secondes après la réussite de Fey pour les Jurassiens. Ceux-ci ont réduit en vain le score par Bellemare (53e) après une erreur de Berra. Fribourg est décidément très à l'aise contre Ajoie avec désormais huit succès consécutifs depuis février 2024.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
32
44
71
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
33
27
62
3
Lausanne HC
Lausanne HC
31
27
59
4
HC Lugano
HC Lugano
31
19
53
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
ZSC Lions
ZSC Lions
32
18
52
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
8
EV Zoug
EV Zoug
30
2
50
9
SCL Tigers
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
EHC Kloten
31
-23
34
14
HC Ajoie
HC Ajoie
32
-53
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus