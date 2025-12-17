Zurich renverse Lugano et revient dans le top 6

Les Zurich Lions ont arraché un succès précieux dans les dernières minutes, s'imposant 5-3 chez eux contre Lugano. Froden (57e) et Malgin (60e/dans le but vide) ont fait la différence. Auteur d'un doublé, Andrighetto a également joué un rôle en vue pour le tenant du titre, qui revient ainsi dans le top 6.
Mené 4-2 devant son public dans l'ultime période, Zoug a renversé la vapeur pour finalement battre Kloten 5-4. Les Zougois ont inscrit trois buts en supériorité numérique, dont deux par Kubalik.
Fribourg Gottéron est reparti du bon patin en National League après la pause internationale. Les Dragons ont battu la lanterne rouge Ajoie 4-2, avec notamment un but du futur retraité Julien Sprunger.
Le capitaine, qui a annoncé lundi soir qu'il mettra fin à sa longue carrière au terme de la saison en cours, s'est fait l'auteur du 3-0 à la 25e. Sa sixième réussite de l'exercice a fait chavirer la patinoire.
Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Sörensen (12e, à 5 contre 4), Bertschy (13e) et Biasca (40e), qui a signé le 4-1 24 secondes après la réussite de Fey pour les Jurassiens. Ceux-ci ont réduit en vain le score par Bellemare (53e) après une erreur de Berra. Fribourg est décidément très à l'aise contre Ajoie avec désormais huit succès consécutifs depuis février 2024.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
32
44
71
2
HC Fribourg-Gottéron
33
27
62
3
Lausanne HC
31
27
59
4
HC Lugano
31
19
53
5
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
ZSC Lions
32
18
52
7
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
8
EV Zoug
30
2
50
9
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
31
-23
34
14
HC Ajoie
32
-53
24