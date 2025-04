Zurich gagne l'emporte 3-0 face à Davos à domicile et n'est désormais qu'à une seule victoire de la finale.

Zurich s'impose et se rapproche de la finale

Zurich n'a pas tremblé contre Davos. Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Dans l'autre demi-finale, Zurich s'est adjugé un troisième succès. Imbattables chez eux, les Lions ont dominé Davos 3-0 pour mener 3-2 dans la série et avoir une balle de match jeudi dans les Grisons. Tout s'est joué à la mi-match avec deux réussites en 68 secondes (30e et 31e) par Riedi et l'inévitable Andrighetto. Les joueurs de Marco Bayer ont clairement dominé les tirs dans les deux derniers tiers.