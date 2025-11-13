Genève-Servette continue de regarder vers le haut

Genève-Servette s'est sorti du piège tendu par les Langnau Tigers. Les Grenat, désormais quatrièmes, se sont imposés 3-1 et talonnent le Lausanne HC au classement.

Genève-Servette s'est imposé ce jeudi face à Langnau. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

De manière surprenante, c'est l'équipe au repos mercredi qui a le plus mal commencé ce match. Langnau, opposé à Lugano pour la reprise (victoire 3-0), a rapidement mis le couteau sous la gorge du GSHC. En moins de deux minutes, les Emmentalois ont mis sous pression leur ancien gardien, Stéphane Charlin. Phil Baltisberger, Jiri Felcman et Saku Maënalanen ont tour à tour bénéficié d'un puck pour ouvrir la marque.

À la 9e, c'est Jérôme Bachofner qui s'est présenté en position idéale après un service en or de Dario Rohrbach. Mais l'ancien attaquant du HC Bienne a prouvé en la circonstance qu'il n'était pas franchement un buteur malgré son doublé de la veille face à Lugano. La première action sérieuse des Aigles est tombée à la 15e minute sur un essai de Sakari Manninen. C'est finalement sur un tir franchement arrêtable de Simon Le Coultre que le score s'est débloqué. L'envoi de la ligne bleue a vu Robin Meyer chasser les mouches devant son filet. Résultat: une ouverture du score pas franchement méritée pour les Grenat (20e, 1-0).

Langnau méritait mieux

Jimmy Vesey a connu un début de deuxième tiers compliqué (surtout sa canne). C'est tout d'abord lui qui a eu le puck du 2-0 sur la palette. Mais l'Américain a échoué. Cinq minutes plus tard, il s'est retrouvé sur la glace en infériorité numérique et a brisé sa crosse. Après de nombreuses secondes asphyxiantes autour du but de Stéphane Charlin, Langnau a profité de la situation pour égaliser par André Petersson (27e, 1-1). La suite de la rencontre a vu les visiteurs continuer d'imposer leur rythme sur la rencontre. Vincent Praplan a mis le nez à la fenêtre (37e), mais l'attaquant valaisan des Vernets s'est heurté à un bon gardien adverse.

Lors de l'ultime période, les hommes de Ville Peltonen se sont rapidement mis dans l'embarras. Taylor Beck, décidément quelconque, et Giancarlo Chanton se sont retrouvés ensemble sur le banc des pénalités durant 1'42''. Une occasion en or pour Langnau à 5 contre 3. La défense du GSHC a toutefois tenu bon pour se sortir de cette situation bien compliquée.

Jimmy Vesey décisif en fin de match

Après une longue période de domination emmentaloise, Genève-Servette s'est quelque peu réveillé grâce à un solo de Sakari Manninen (52e). Mais le Finlandais n'a pas réussi à loger la rondelle au bon endroit. C'est finalement sur le premier power-play genevois de la soirée que la rencontre s'est débloquée par l'intermédiaire de... Jimmy Vesey. Il a cette fois-ci parfaitement exploité une passe de Vili Saarijärvi pour offrir un premier avantage à son équipe (54e, 2-1). Tim Bozon a classé l'affaire dans la cage vide (3-1).

Au classement, Genève-Servette continue de s'accrocher au Top 6. Avec les trois points engrangés contre les Tigers, le GSHC grimpe à la quatrième place à une longueur de Lausanne et juste devant Fribourg Gottéron. Les Grenat joueront leur prochain match ce samedi à Porrentruy contre le HC Ajoie. Pour cette rencontre, les Aigles ont évolué sans leur meilleur buteur, Markus Granlund. Le Finlandais pourrait toutefois revenir au jeu dès ce samedi.