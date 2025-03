Davos double la mise dans sa série

Davos a parfaitement joué le coup à domicile. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Davos domine Zoug.

Davos a aussi confirmé avec la manière sa victoire obtenue à l'extérieur lors de l'acte I. Les Grisons ont battu Zoug 5-1 grâce à un triplé de son top-scorer canadien Adam Tambellini et des buts de Matej Stransky et Chris Egli. La donne se complique donc pour les coéquipiers de Leonardo Genoni, chassé de son but à la 47e après avoir concédé deux buts en l'espace de 16 secondes.