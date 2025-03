Les Dragons devaient l'emporter face aux Tessinois pour valider leur place en play-off (4-1). Ils n'ont pas tremblé et terminent la saison régulière à la 6e place et affrontera Berne en play-off.

Christoph Bertschy a inscrit deux buts. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron avait une mission simple: ne pas faire moins de point que Kloten lors de cette dernière journée de championnat. Et les Dragons ont été particulièrement solides pour ne pas trembler dans cette 52e et dernière soirée de championnat. Après une première période sans but, c'est Christoph Bertschy, en net regain de forme, qui a pu ouvrir la marque dès le début de la seconde reprise sur un très joli centre de Linden Vey (23e, 1-0).

Alors que Zurich mentait largement 3-0 contre Kloten, tout semblait réglé pour les hommes de Lars Leuenberger. De manière quasi simulatnée, Ambri a égalisé par Philippe Maillet (39e, 1-1) et Kloten a pu revenir à 3-2 contre son grand frère zurichois. De quoi inquiéter Fribourg? Pas vraiment. C'est Sandro Schmid qui a pu assurer la qualification de son équipe dès les premiers instants du dernier tiers-temps. Son tir dans la lucarne n'a laissé aucune chance au gardien Janne Juvonen (41e, 2-1). Lukas Wallamrk (50e, 3-1) et Christoph Bertschy (51e, 4-1) ont fait en sorte que les Dragons vivent une fin de match tranquille.

Apèrès son début de saison chaotique, Fribourg Gottéron se qualifie ainsi pour les play-off. Son adversaire sera Berne.