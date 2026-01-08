Fribourg s'est longtemps heurté à la grande muraille de Zoug

Fribourg Gottéron s'est imposé à domicile face au EV Zoug malgré un gardien hors du commun. Leonardo Genoni a été fantastique, mais a dû s'incliner lors du 11e (!) tir au but de Nathan Marchon.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible.

Les astronautes disent pouvoir voir la muraille de Chine depuis l'espace. Il paraît que c'est la présence humaine visible depuis là-haut. Ce jeudi soir, on est obligé de s'inscrire en faux contre ce mythe éculé. Les Buzz Aldrin et autres Neil Armstrong d'aujourd'hui auraient probablement aperçu Leonardo Genoni s'ils avaient mis le nez au hublot durant le match entre Fribourg Gottéron et Zoug. Le gardien de l'équipe de Suisse a livré une prestation ahurissante dans une BCF Arena médusée par la classe du portier international... jusqu'à la 56e minute.

Avant son récital interrompu sur le tard, la première période a ressemblé à un cauchemar pour toutes les personnes s'intéressant de près ou de loin aux statistiques, qu'elles soient avancées ou non. Fribourg Gottéron a dominé au nombre de tirs (9-5), mais surtout au niveau des buts escomptés. Les Dragons en ont généré 0,8 contre 0,1 aux Zougois. De quoi au pire s'assurer, au pire, un score de parité après 20 minutes de jeu... En théorie.

Borström 0-1 Genoni

Dans les faits, les hommes de Roger Rönnberg ont fait le jeu durant un quart d'heure avant de capituler sur un «vieux tir» d'Elia Riva décoché de la ligne bleue (16e, 0-1). L'envoi de l'arrière du EVZ a ressemblé à tout sauf à une action dangereuse. Et pourtant, ce sont les joueurs de Suisse centrale qui ont ouvert la marque. Avant la première pause, Fribourg s'est encore créé deux actions nettes par Henrik Borgström (17e) et Patrik Nemeth (19e). Mais Leonardo Genoni s'est montré très solide devant son filet.

Lors de la seconde période, Fribourg Gottéron s'est quelque peu étaient et a laissé les Zougois se montrer dangereux. Ainsi Tomas Tatar et Dominik Kubalik (27e) avaient les deux un puck de 0-2 au bout de la crosse. Une minute plus tard, les hommes de Michael Liniger ont bénéficié d'une période de double supériorité numérique de 1'07''. Il ne leur a fallu que 18 secondes pour inscrire le deuxième but par l'inévitable Dominik Kubalik (29e, 0-2).

Les Dragons ont rapidement tenté de réagir. Mais Henrik Borgström s'est de nouveau heurté à la muraille Genoni (31e). Il a fallu attendre une très belle inspiration de Kyle Rau depuis l'arrière de la cage pour voir Fribourg revenir au score. À la suite du centre parfait de l'Américain, Jan Dorthe a pu très proprement réduire l'écart (36e, 1-2).

Yannik Boppar, encore!

Lors de l'ultime période, Jacob De La Rose est passé très proche de l'égalisation puisque son tir a été dévié par Leonardo Genoni sur son poteau (41e). «Leo» a poursuivi sur sa lancée à la 50e sur un essai de Lucas Wallmark face à un filet qui paraissait désert. Mais le gardien de la sélection nationale a arrêté le puck sur sa ligne. A-t-il été aidé par un coéquipier? Possible. En fin de rencontre, Yannick Boppart a marqué et permis aux Dragons d'égaliser (56e, 2-2). Déjà buteur providentiel mardi, le junior a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets au meilleur des moments.

Les deux équipes ont ensuite dû tenter de se départager lors de la prolongation. Les Dragons ont commencé cette période supplémentaire par 1'25'' de supériorité numérique. Un avantage qu'ils n'ont pas été capables de faire fructifier. La rencontre s'est donc jouée lors des tirs aux buts. Un exercice qui a vu les Dragons s'imposer lors du... 11e tir au but inscrit par Nathan Marchon. Reto Berra et Leonardo Genoni ont été tout simplement fantastiques en arrêtant 21 tentatives consécutives avant la capitulation de «Leo».

Au classement, les Dragons consolident leur deuxième place puisqu'ils empochent deux points et comptent aujourd'hui un coussin de deux unités sur Lausanne, troisième.