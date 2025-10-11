Bienne enchaîne contre Fribourg

Dans un vrai match de gardiens, Bienne a bien résisté contre Fribourg pour aller chercher deux points (2-1 tab). Les Dragons ont dominé la rencontre mais ont manqué de réalisme.

Toni Rajala a été le seul buteur biennois lors du temps réglementaire Photo: keystone-sda.ch

Sixième victoire en sept matches pour Bienne en National League. Les Seelandais ont disposé de Fribourg 2-1 tab et les voilà 8es au classement.

Grand ciel bleu du côté de Bienne qui n'arrête pas de gagner. Après avoir obtenu trois points de son passage à Lausanne, les hommes de Martin Filander en ont ajouté deux samedi soir. Dans une séance de tirs au but maîtrisée, les Biennois ont scoré grâce à Rajala et Andersson, pendant que Fribourg s'est cassé les dents sur Säteri. À noter que Berra a remplacé Galley après que celui-ci a encaissé les deux premiers buts.

Les Seelandais auraient pu remporter la totalité de l'enjeu en toute fin de match, mais le tir de Sylvegard a attrapé le poteau.

Déjà privés depuis un moment de leur centre numéro un Lucas Wallmark, les Dragons ont eux dû se passer en sus de leur fer de lance offensif Marcus Sörensen, annoncé malade. Dans ces conditions, les Fribourgeois ont dû redoubler de solidarité entre eux.

L'ouverture du score est tombée de manière un peu bizarre ou tout du moins dans une sorte de flou artistique. A la 33e, Jacob De la Rose a reçu un coup à mi-glace qui l'a laissé sur les genoux. Seulement les arbitres n'ont pas arrêté le jeu et dans la foulée c'est Toni Rajala qui a hérité du puck et qui a expédié son fameux missile à mi-hauteur pour battre Loïc Galley.

On a immédiatement pu lire colère et incompréhension sur les visages fribourgeois, à commencer par le capitaine Julien Sprunger et le coach Roger Rönnberg. Mais les Dragons ont su transformer cette frustration en motivation. Et à la 40e, c'est Michael Kapla qui a placé un tir des poignets en power-play pour tromper Säteri.

Fribourg fait un peu du surplace au classement en restant à la 4e place avec 24 points mais avec trois clubs à 23 derrière.