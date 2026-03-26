Fribourg Gottéron a repris l'avantage de la glace en s'imposant à Rapperswil 2-6. Les Dragons ont livré un match très sérieux face aux Saint-Gallois.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lors de son dernier voyage en terres saint-galloises, Fribourg Gottéron a vécu une soirée difficile. Les hommes de Roger Rönnberg, handicapés par un power-play déficient, se sont inclinés face à Rapperswil pour être menés 0-2. Après avoir quelque peu redressé la barre à domicile, ils n'avaient pas franchement le droit à l'erreur pour ce troisième acte.

Et c'est précisément avec l'état d'esprit d'une équipe dos au mur que les Dragons ont commencé cette partie. Et pourtant, ce sont les Saint-Gallois qui ont eu la première immense action de but. Sur un débordement de Tyler Moy, Nicklas Jensen s'est retrouvé seul au centre. Mais le Danois n'est pas parvenu à cadrer son essai.

Quelques instants plus tard, Fribourg Gottéron ouvrait la marque par Michael Kapla. Profitant d'un marquage approximatif de Marlon Graf, Kyle Rau a pu glisser la rondelle au défenseur américain. En difficulté depuis le début de saison, il a peut-être lancé sa série sur ce tir entre les jambes de Melvin Nyffeler (8e, 0-1). La suite de la période? Les visiteurs ont tenu en respect les joueurs locaux malgré ce court avantage.

Rathgeb sur deux buts

Le deuxième tiers n'aurait pas pu mieux commencer puisqu'un excellent travail de Jan Dorthe en zone neutre a permis aux Dragons de récupérer la rondelle. Quelques instants plus tard, Christoph Bertschy parvenait à trouver Henrik Borgström devant le but saint-gallois pour le 0-2 (21e). Maximilian Streule a tenté un coup de «filet à papillon» pour inscrire le 0-3. La réussite du défenseur a logiquement été annulée.

Le 1-2 aurait-il dû être, lui aussi, annulé? La question peut légitimement se poser. Sur une relance, Yannick Rathgeb a été déséquilibré et a perdu la rondelle. Toujours est-il que Valentin Hofer en a profité pour trouver Nico Dünner (26e, 1-2). Reto Berra a choisi ce moment pour faire le dos rond. Alors que Rapperswil était proche de l'égalisation, le gardien des Dragons a été très solide face à Gian-Marco Wetter (28e) puis sur Valentin Hofer (30e).

Et Yannick Rathgeb a profité de la fin du tiers-temps pour se venger de sa mésaventure de la 26e. Avec abnégation, le défenseur de Fribourg Gottéron a «pioché» devant Melvin Nyffeler jusqu'à glisser le puck au fond du but (36e, 1-3). La réussite de l'arrière a permis aux Fribourgeois de donner une allure plus cohérente au score après deux périodes.

Pas de suspense

Lors de la 45e minute, une passe mal ajustée des Saint-Gallois en zone offensive a permis à Nathan Marchon de s'échapper seul face à Melvin Nyffeler. L'attaquant des Dragons a fait preuve d'un admirable sang froid pour mettre fin au suspense (4-1). Quelques instants plus tard, c'est Kevin Nicolet qui allumait la lampe d'un tir du poignet parfait après avoir très proprement couché Mauro Dufner (46e, 5-1). La rencontre a tourné à la correction lorsque Yannick Rathgeb a inscrit son doublé quelques instants après la fin d'une période de supériorité numérique (49e, 1-6). Le 2-6 de Sandro Zannger n'a évidemment rien changé (52e).

Ce succès permet ainsi aux Dragons de revenir à 2-2 dans ce quart de finale. Menés 0-2, les hommes de Roger Rönnberg n'ont jamais vraiment paniqué et ont parfaitement redressé la barre tant mardi à domicile que ce jeudi soir sur les bords du Lac de Zurich. Samedi, ils auront l'occasion de prendre un premier avantage en accueillant «Rappi». L'occasion d'oublier ce début de série compliqué?

Zoug - Davos 5-2

4:10 Zoug - Davos: Zoug reste en vie

Dans l'autre rencontre de la soirée, Davos a pour sa part manqué un premier puck de série à Zoug. Après trois victoires, les Grisons ont subi le réveil des Taureaux, vainqueurs 5-2 dans leur patinoire.

L'EVZ a pu compter sur une excellente entame de match, puisqu'il menait déjà 3-0 après 13 minutes. Davos a relancé le suspense dans le tiers médian en revenant à 3-2, mais Senteler et Wingerli ont assuré le succès des Zougois lors du troisième tiers-temps.

Le vainqueur de la saison régulière aura une deuxième occasion de rallier les demi-finales samedi soir (20h00), alors que Fribourg cherchera à prendre pour la première fois les commandes dans sa série. (ATS)