Fribourg-Gottéron ferme le bec de Genève-Servette

Julien Sprunger inscrit le 2-0 Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron se devait de se montrer sous son meilleur visage pour son quatrième derby de la saison. Après avoir été battus à Lausanne, à Genève et à Bienne, les Dragons n'avaient plus vraiment le droit de passer à côté d'un nouveau match face à un concurrent romand. Surtout face à un GSHC en pleine reprise. Et les hommes de Roger Rönnberg n'ont visiblement pas pris à la lègère cet affrontement tant ils ont pris à la gorge les Genevois dès les premières minutes de jeu.

Certes, la première grosse action est à mettre à l'actif des visiteurs par l'intermédiaire de Marco Miranda (6e). Mais par la suite, le match a tourné à l'avantage des joueurs locaux. Patrik Nemeth a inscrit son premier but sous le maillot des Dragons dès la 10e (1-0). Le score aurait pu être aggravé par Attilio Biasca (14e) ou Henrik Borgström (16e). Mais les deux attaquants se sont heurtés à un très bon Stéphane Charlin. Le gardien des Aigles n'a rien pu faire sur l'essai de Julien Sprugner à la 20e. Son envoi l'a trompé au premier poteau de manière imparable (20e, 2-0).

Deuxième tiers décisif

Forts de ce double avantage au score, les joueurs locaux ont continué sur cette bonne voie lors du tiers intermédiaire. C'est tout d'abord Marcus Sörensen qui est passé tout proche du 3-0 (26e). Là où le Suédois a échoué, Nathan Marchon a fait mouche peu après la mi-match sur un contre supersonique (31e, 3-0). A 5 contre 3, les joueurs fribourgeois ont inscrit le 4-0 par Michael Kapla (37e) avant que Ludvig Johnson ne l'imite peu après (5-0). Jimmy Vesey a redonné un minimum d'allure au score avant la pause (40e, 5-1).

Forts de ces quatre buts d'avance, les joueurs locaux se sont contentés de gérer le score. Après leur défaite à Bienne le week-end dernier, ces trois points sont particulièrement bienvenus. Surtout sans avoir à trop puiser dans leurs réserves tant la partie semblait réglée dès la mi-match déjà. Le jeune Simas Ignatavicius a inscrit son deuxième but chez «les grands» à moins de dix minutes de la sirène finale et confirme tout le bien que l'on pensait de lui (5-2, 53e). Cette réduction du score n'a rien changé à l'issue de la rencontre. En fin de match, Henrik Borgström a assuré le succès de Fribourg sur une offrande Marcus Sörensen face à la cage vide (59e, 6-2).

Coup d'arrêt pour Ville Peltonen

Cette lourde défaite est un premier coup d'arrêt pour Ville Peltonen à la tête du GSHC. Débarque à la tête des Aigles en lieu et place de Yorick Treille, le Finlandais avait mené son équipe à la victoire tant à Zoug qu'à domicile face à Lausanne, dimanche dernier. Au classement, les Grenat sont toujours dans le Top 6 malgré cette défaite. Samedi, ils accueilleront Berne lors d'une rencontre qui célébrera les 120 ans du club.

Les Dragons, eux, font leur apparition dans le Top 4 à la faveur des trois points engrangés à domicile contre la formation des Vernets. Avec 27 points en 15 matches, ils sont toujours dans le sillage du Lausanne HC, qui compte un match de plus qu'eux. Samedi, l'équipe de Roger Rönnberg se rendra à Langnau pour asseoir encore davantage leur rang.