Berne réduit l'écart dans sa série contre Fribourg Gottéron

Les Dragons n’ont pas refait le coup de la victoire en prolongation à Berne. Ils se sont inclinés 3-2 ap sur un but de Lukas Klok et voient les Ours revenir à 2-1 dans ce quart de finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant le coup d'envoi, Lars Leuenberger a surpris tout le monde. Pour faire face à l'absence de Jacob De La Rose, blessé, le coach a décidé de titulariser le défenseur Andreas Borgman... en attaque. Un choix surprenant qui aura des conséquences plus tard dans la soirée. On y revient.

Fort de cet avantage de deux longueurs dans ce quart de finale, Fribourg Gottéron a commencé ce match de manière solide, laissant l'initiative à Berne. Les Ours ont, comme depuis le début de cette série, été bien empruntés à la relance et pour installer leur jeu en zone offensive. Et il a fallu une des rares erreurs de Lucas Wallmark pour que Simon Moser puisse se retrouver seul face à Reto Berra. Mais le gardien des Dragons a tenu bon (14e).

Une poignée de secondes plus tard, Julien Sprunger a pu ouvrir la marque en supériorité numérique. Sur un rebond accordé par Adam Reideborn, le capitaine fribourgeois s'est montré très opportuniste (15e, 0-1). Quatre minutes plus tard, c'est Linden Vey qui est passé tout proche du 0-2 à la suite d'une mauvaise relance de Sami Kreis. Mais le joueur de centre de la BCF Arena n'est pas parvenu à loger la rondelle au bon endroit.

Borgman sous la douche

Fribourg Gottéron a bien entamé la période intermédiaire avec des actions de Christoph Bertschy (22e) et Julien Sprunger. Très bon dans son rôle d'attaquant polyvalent - il a également joué en défense en infériorité numérique -, Andreas Borgman s'est fait remarquer de la mauvaise manière à la 23e. Le Suédois a propulsé Marc Marchon la tête la première dans la bande et a été fort logiquement renvoyé sous la douche de manière prématurée.

Durant les cinq minutes de supériorité numérique, Marco Lehmann a pu égaliser (25e, 1-1) en reprenant un puck repoussé par Reto Berra. Le SCB aurait pu prendre un premier avantage dans cette série peu après, toujours avec un homme de plus sur la glace. Mais l'essai de Patrik Nemeth, pourtant bien seul au deuxième poteau, n'a pas trouvé le chemin du but. Avant la deuxième pause, les Ours ont pressé, mais n'ont pas réussi à virer en tête.

Lors de l'ultime période, la pression bernoise s'est intensifiée, notamment à la suite d'un nouveau power-play. Peu après le retour du Dragon pénalisé, les Ours ont pu prendre l'avantage par Fabian Ritzmann (44e, 2-1). Le joueur de centre a pu reprendre victorieusement un rebond à la suite d'un tir sur le poteau de Simon Moser. À la 49e, Patrik Nemeth a réalisé un miracle sur un tir de Marcus Sörensen en power-play. Une minute plus tard, c'est au tour d'Adam Reideborn de faire un gros arrêt sur le No 9 des Dragons.

Klok remet les pendules à l'heure

En fin de rencontre, Marc Marchon a raté une montagne en se présentant seul face à Reto Berra (58e). Les Fribourgeois ont réussi à profiter de ce coup du sort puisqu'ils ont égalisé une trentaine de secondes plus tard par Yannick Rathgeb d'une déviation à la suite d'un tir de Ryan Gunderson (59e, 2-2). Reto Berra avait déserté sa cage à cet instant.

Lors de la prolongation, Jacob Lilja et Yannick Rathgeb ont offert à Gottéron deux grosses occasions de but après un power-play bernois. C'est finalement Lukas Klok qui a marqué le but décisif à la 69e minute. Cette réussite permet aux Ours de revenir à 2-1 dans ce quart de finale qui tient toutes ses promesses avant l'acte IV de jeudi à la BCF Arena.