Enfin au complet, Genève gagne son premier match de la saison

Teemu Hartikainen (à dr.) et Marcus Granlund se sont assoicés sur le 0-2. Photo: keystone-sda.ch

Genève, qui poursuit son début de chemin sur la route, a débloqué son compteur de victoires à sa quatrième tentative. Les Aigles se sont imposés à Bienne à l'occasion du premier match durant lequel ils ont pu compter sur un effectif plus ou moins complet. Pour ce déplacement dans le Seeland, Marcus Granlund et Marco Miranda ont disputé leur premier match de la saison.

Ces renforts en attaque ont permis à Jan Cadieux de proposer une composition offensive plus proche de celle qui était probablement dans son esprit au moment de préparer cette saison. Ce n'est pas une surprise, mais le technicien a décidé d'aligner Marcus Granlund avec ses compatriotes Sakari Manninen et Teemu Hartikianen. Les trois hommes avaient terrorisé les défenses de KHL lorsqu'ils évoluaient sous le maillot d'Ufa.

Bienne dépassé

Et ce sont d'ailleurs eux qui se sont associés pour le 0-2 qui a permis à Genève de faire un break rapide dans cette rencontre (8e). Hartikainen a mis un puck au but qui a été dévié dans ses propres filets par le patin d'Alexander Yakovenko, malheureux en la circonstance. Mais au-delà de cette réussite un brin chanceuse, les trois hommes ont rapidement montré qu'ils n'auraient pas besoin de dix matches pour trouver leur rythme. Quelques minutes plus tôt, c'est Michael Spacek qui avait profité d'une offrande de Vincent Praplan pour ouvrir la marque. Genève, qui couchait sur trois revers de rang, avait (déjà) fait le plus difficile.

Côté seelandais, le week-end ne restera pas gravé dans les mémoires. Cueillis à froid par Genève-Servette ce samedi, ils ont ainsi concédé deux défaites de rang. Offensivement, Toni Rajala & Cie ont été parfaitement muselés par la défense genevoise puisque Bienne n'a tiré qu'un minimum en direction de Robert Mayer avec une quinzaine de shoots après 40 minutes.

Lors de l'ultime période, le remuant Johnny Kneubuehler s'est offert un joli solo dans la défense genevoise. Il ne lui a manqué que le dernier geste pour inscrire un but magnifique. Cette action a eu le mérite de relancer son équipe qui a enfin pu emballer la rencontre. Mais le train était parti depuis trop longtemps pour pouvoir le rattraper. Sakari Manninen s'est chargé de mettre fin au suspense à la 54e en trompant Harri Säteri en échappée avant que Teemu Hartikainen ne marque le 0-4 dans la cage vide (59e).

Vatanen: la tuile

Cette rencontre a été marquée par la sortie sur blessure de Sami Vatanen. Le meilleur défenseur de la Ligue a pris une crosse au visage peu avant la mi-match. Saignant abondamment, le Finlandais a immédiatement pris la direction du vestiaire et la surface de jeu a dû être nettoyé pendant plusieurs minutes. Le No 45 du GSHC n'est plus réapparu pour la fin de la partie. Genève, qui alignait huit défenseurs, a tout de même pu compenser tant bien que mal cette défection.

Avec cette première victoire au compteur, Genève-Servette se rendra mardi à Fribourg pour un derby romand qui s'annonce chaud entre deux équipes qui n'ont pas franchement eu les résultats escomptés en ce début de saison.