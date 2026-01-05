DE
Une vision à long terme
Le staff technique de Lugano prolongé jusqu'en 2028

Le HC Lugano annonce prolonger jusqu'en 2028 sa collaboration avec son staff technique, dont le coach principal Tomas Mitell.
Publié: 15:23 heures
Tomas Mitell et son staff technique ont prolongé jusqu'en 2028 avec Lugano
Photo: Samuel Golay
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le coach principal Tomas Mitell, son adjoint Stefan Hedlund et l'entraîneur des gardiens Antti Ore ont tous trois paraphé un nouvel accord portant sur une saison supplémentaire.

Ancien coach à succès du Färjestad BK, le Suédois Tomas Mitell est en poste depuis le début de la saison à Lugano, où il avait pris la succession d'Uwe Krupp. Le club bianconero a réussi un excellent début de championnat 2025/26 avec une 4e place provisoire.

«Le staff technique travaille très bien avec l'équipe. La confiance mutuelle est très forte, ce qui crée le climat de travail souhaité pour fournir de bonnes performances. Le staff technique adhère à 100 % à la philosophie du club et croit en la voie empruntée. Les bases pour l'avenir sont posées et je suis heureux de pouvoir progresser pas à pas», explique le directeur général du HCL, Janick Steinmann, cité dans le communiqué du club tessinois.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
37
46
80
2
Lausanne HC
Lausanne HC
37
33
68
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
37
28
67
4
HC Lugano
HC Lugano
36
24
62
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
37
2
62
6
ZSC Lions
ZSC Lions
36
17
58
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
36
-6
58
8
EV Zoug
EV Zoug
35
-3
56
9
SCL Tigers
SCL Tigers
36
4
50
10
EHC Kloten
EHC Kloten
36
-16
46
11
SC Berne
SC Berne
36
-12
44
12
EHC Bienne
EHC Bienne
36
-17
44
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
36
-42
38
14
HC Ajoie
HC Ajoie
37
-58
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
