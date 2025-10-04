Quels sont les meilleurs trios jusqu'à présent?

Après une dizaine de matches de National League, on peut doucement regarder les statistiques sans devoir y apposer trop de bémols et de réserves. Aujourd'hui, je me penche sur les cinq meilleures lignes offensives à 5 contre 5.

Désolé pour le suspense, mais la photo va déjà vous donner une partie de la réponse à ma question. Mais en même temps, j'aime assez lorsque les statistiques sont parfaitement en adéquation avec ce que l'on voit sur la glace. Et c'est peu dire que la première ligne de Genève-Servette crève l'écran. Je ne peux donc pas vous gratifier d'un titre «putaclic» du style: «Vous ne devinerez pas quelle est la meilleure ligne de National League». Nous, vous allez très facilement pouvoir deviner. On se plonge dans les chiffres pour déterminer les cinq meilleures lignes du championnat.

- Les statistiques ont été arrêtées avant le match Lausanne - Kloten de mercredi soir.

- Les lignes avec 50 minutes de glace sont prises en compte.

1 Granlund - Manninen - Puljujärvi (Genève)

Je l'avais rapidement identifiée comme une potentielle attraction de ce championnat. Et c'est peu dire que, pour le coup, je ne me suis pas trompé. La triplette finlandaise de Genève-Servette est tout simplement éblouissante depuis le début de saison. On pouvait légitimement se demander comment les Grenat allaient faire pour vivre sans Teemu Hartikainen. À titre personnel, j'avoue n'avoir pas encore vraiment fait mon deuil.

Mais le GSHC, lui, vit tout à fait bien le retour en Finlandais du colosse. Avec un Corsi de 65,9%, le trio est sans conteste le meilleur de la Ligue. C'est également la ligne qui génère le plus de shoots par 60 minutes de glace à 5 contre 5. Et de loin. La première ligne des Vernets tire 78,47 fois en direction du portier adverse. La seconde dont je tais l'identité encore un peu? 69,42. Un gouffre.

2 Hischier - Verboon - Miranda (Genève)

Surprise à la deuxième place, non? Les fans du GSHC se sont sûrement dit que leur quatrième ligne était généralement dominante depuis le début de saison. Mais de là à compiler le second meilleur Corsi de la Ligue (62,71%), il y a tout de même un gouffre. Et pourtant, la triplette étonne. C'est surtout au niveau de la défense qu'elle fait la différence en étant troisième en ce qui concerne les buts escomptés concédés. Si l'on ajoute à cela une production offensive intéressante, cela permet à Yorick Treille de pouvoir s'appuyer sur deux lignes particulièrement solides.

3 Cajka - Andersson - Sylvegaard (Bienne)

Ce trio seelandais a mis du temps à être trouvé par le coach, Martin Filander. Après avoir commencé la saison en troisième ligne, Petr Cajka a été associé aux deux joueurs suédois pour former une triplette particulièrement percutante. Un poil moins dominante défensivement que les autres lignes de ce classement, la Biennoise a par contre un impact certain en attaque puisqu'il s'agit de la seconde meilleure de National League. Impressionnant.

4 Knak - Corvi - Stransky (Davos)

Mardi, le coach Josh Holden avait décidé de séparer la ligne de parade davosienne. Bien mal lui en a pris puisque son équipe a concédé sa première défaite de la saison. Corrélation ne veut pas dire causalité, mais c'est tout de même intéressant à noter. Toujours est-il que l'impact physique de Simon Knak associé à la jouerie du stratège Enzo Corvi et au sens du but de Matej Stransky fait des dégâts depuis le début de saison. De quoi donner envie au technicien canadien de la reformer dès que possible?

5 Biasca - Schmid - Bertschy (Fribourg)

Offensivement, il s'agit tout simplement de la meilleure ligne à 100% helvétique. Le trio a été formé dès le tout début de la préparation par le coach Roger Rönnberg. Depuis, les trois hommes n'ont jamais été séparés. À raison puisque leur impact est constant, si bien que Marcus Sörensen en a perdu son casque de meilleur compteur des Dragons. Si l'on ne compte que les buts escomptés, cette ligne est la deuxième meilleure de la ligue avec 4,02xG par 60 minutes de glace, juste derrière Granlund-Manninen-Puljujärvi.