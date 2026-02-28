Actuellement, Genève-Servette a les défauts de ses qualités

Genève-Servette a assuré l'essentiel en gagnant deux points face à Berne avec cette victoire en prolongation. Mais la sale impression d'une équipe unidimensionnelle perdure aux Vernets.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La formule est simple du côté de Genève-Servette. À chaque fois que la triplette Puljujärvi/Manninen/Granlund entre sur la glace, il faut retenir son souffle. Le danger peut venir à tout instant. Sitôt la connexion finlandaise de retour sur le banc, le spectateur peut retourner à ses autres occupations. Rien de bien positif ne se passera pour les Aigles. Caricatural? À peine. Tant mardi à Rapperswil (défaite 1-4) que vendredi contre Berne (victoire 4-3 ap), le GSHC n'a pas montré grand-chose hormis quelques coups de génie de ses Finlandais.

Le 1-0? Puljujärvi sur passe de Manninen. Le 2-0? Manninen sur passe de Granlund en power-play. Le 3-3? Puljujärvi. Le but de la victoire en prolongation? Saarijärvi sur passe de Granlund et Manninen. Et les autres Grenat? Ils ont fait des tours de glace sans jamais impacter le résultat du match.

Sévère? Un simple coup d’œil à la production offensive des Genevois suffit à se rendre compte de l'ampleur du problème.

Concrètement, hormis la triplette nordique, Praplan et Jooris, aucun Aigle n'a apporté offensivement.

Un constat que fait également le coach Ville Peltonen, certes avec des termes moins directs: «Nous devons trouver davantage de profondeur offensive, précise le technicien. C'est aux joueurs de trouver les solutions, même si le staff essaie évidemment de les aider. Ce qui me dérange, c'est que nous ne sommes pas assez directs dans la zone où cela fait mal, devant le filet.»

Avant la pause olympique, l'homme de banc avait d'ailleurs séparé sa ligne de parade pour amener davantage de profondeur. Mais depuis mardi, il est revenu à sa bonne vieille recette. Un retour à un alignement avec Markus Granlund au centre est-il à l'ordre du jour pour tenter de remédier à l'unidimensionnalité de ce Genève-Servette? «Je ne préfère pas dévoiler mes cartes, sourit Ville Peltonen. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose que j'exclue.»

«Bon troisième tiers»

Si la prévisibilité de Genève-Servette en devient désarmante, le coach finlandais tient à relever un aspect positif de cette victoire face à Berne: «Je pense que notre troisième tiers était bon. Nous avons peut-être davantage respecté le jeu qu’auparavant. C'est dans cette direction que nous devons aller. Ne pas être focalisé uniquement sur le résultat, mais sur la manière dont nous jouons.»

Samedi, les Aigles se rendront à Zurich. Jesse Puljujärvi, double buteur, s'attend-il à changer à nouveau de lignes? «Peu importe, sourit-il. C'est important de créer de l'alchimie en étant capable de jouer avec n'importe quel coéquipier.» Face à Berne, le Finlandais a surtout permis à son équipe d'éviter de douter en marquant le 3-3 à 30 secondes de la deuxième pause. «Un gros but, c'est sûr. Mais avec un peu de réussite, nous aurions même pu nous imposer en 60 minutes.»

Après ce succès arraché contre Berne, Genève-Servette s'est surtout rassuré au classement puisque le trou avec Rapperswil semble impossible à combler. Les Grenat devraient terminer dans le Top 6. Mais pour avoir une vraie chance de faire des dégâts en play-off, il faudra davantage de création des lignes No 2, 3 et 4. En l'état, ce GSHC est largement trop prévisible. «Je suis convaincu que les résultats vont venir si nous faisons correctement les choses en amont et si nous parvenons à jouer de la bonne manière durant 60 minutes», positive Ville Peltonen. Ce ne fut pas encore le cas ce vendredi.