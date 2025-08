Victime de graves problèmes de dos, Jiri Šlégr, l’ancien défenseur tchèque passé par Bienne, vit depuis deux ans avec une jambe partiellement paralysée. Il ne peut plus courir, ni même marcher normalement.

Une légende tchèque et ancien joueur de Bienne vit un drame

Une légende tchèque et ancien joueur de Bienne vit un drame

Blick Sport

Les plus anciens se souviennent de son passage éclair à Bienne lors de la saison 2006-2007. Le champion du monde et champion olympique était venu prêter main-forte aux Seelandais lors d'une des promotions manquées. Près de vingt ans après les quatre matches au Stade de Glace, Jiri Šlégr vit une période plus sombre.

Selon un article du site tchèque «SportyŽivě», l’ancien défenseur aux 666 matches de NHL vit depuis deux ans avec de graves problèmes physiques. «Il y a deux ans, les jambes de Jiri l'ont complètement lâché, détaille son épouse. Il est resté trois mois à l'hôpital. Il a été opéré, mais personne n'en a entendu parler.» Après une opération du dos, il a perdu partiellement l’usage d’une jambe. Elle a en outre précisé que son mari a passé plus de trois mois à l’hôpital: «Il peut à peine marcher ni même faire du sport ou jouer avec ses enfants».

Les problèmes ne datent pas d'hier. Dès 2008, Jiri Šlégr souffrait de douleurs dorsales chroniques. En 2009, il s’était même effondré sur la glace lors d’un match, mais avait continué à jouer malgré les signaux d’alerte. L’ancien champion, qui a pourtant craint une paralysie, n’a jamais voulu écouter les médecins, repoussant sans cesse l’échéance d’une fin de carrière définitive.

Membre du Triple Gold Club (médaillé olympique à Nagano, champion du monde et vainqueur de la Coupe Stanley avec Detroit), il paie aujourd’hui très cher les efforts consentis pour allonger sa carrière. «Il ne peut même plus aller avec les enfants sur les toboggans», confie son épouse. Un quotidien douloureux pour celui qui, après le hockey, s’était lancé avec succès en politique et dans la gestion sportive.

Dirigeant et coach du HC Litvinov entre 2014 et 2020, l'éphémère joueur du HC Bienne avait ensuite bifurqué au sein de la fédération tchèque. Lors de la saison dernière, il était même le manager général de la sélection nationale.