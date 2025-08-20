Toni Rajala a prolongé son contrat avec Bienne au début du mois. Le facétieux finlandais l'a fait de manière surprenante. Il revient sur cette vidéo qui a probablement fait peur aux fans du HCB.

Toni Rajala a prolongé son contrat avec Bienne Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le HC Bienne avait soigné la dramaturgie pour annoncer la prolongation de contrat de Toni Rajala. Le Finlandais, au club depuis 2016, a écrit une lettre émouvante aux fans seelandais. Une sorte d'au revoir avant l'heure. «Soyons honnêtes: on savait tous que ce jour finirait pas arriver. Le jour où j'écrirai une lettre comme celle-ci pour dire merci. Peut-être même au revoir…» Puis, écran noir sur la vidéo. «Mais pas cette fois. Toni reste 'on fire' jusqu'en 2027.»

Au moment de la reprise des entraînements sur glace, le facétieux finlandais en rigole encore. «Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, sourit-il. L'équipe de communication m'a proposé ce scénario un peu dramatique. Même si certains ont eu un peu peur, j'espère que tout le monde est content maintenant.»

Il y a fort à parier que cette signature pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2027, a plu dans le Seeland. En bientôt 10 ans, le No 25 - lorsqu'il n'a pas le casque de Top scorer - est devenu un des chouchous de la Tissot Arena. «Je suis content de pouvoir rester une saison de plus au moins à Bienne et je me réjouis de voir ce qu'il va se passer ces prochaines années.»

On connaissait le tir dévastateur de Toni Rajala - en lucarne si possible - et ses accélérations fulgurantes. Mais pas ses talents devant une caméra. «J'ai adoré ce moment, se souvient-il. Nous avons bien rigolé au moment de tourner cette séquence où je devais prendre un air dramatique (rires).» Le souriant nordique révèle un côté encore méconnu de sa personnalité: «Je crois que je suis un bon acteur. En deux prises, c'était dans la boîte.» Seulement deux? «Oui oui, la deuxième était déjà très bonne (rires).»

«Une décision facile»

S'il est un bon acteur, Toni Rajala est également doué pour garder un secret. Il n'y a eu aucune fuite de sa prolongation. Cela aurait évidemment gâché l'effet de surprise et fait se crasher l'ascenseur émotionnel. «Nous avons tourné la vidéo quelques semaines après ma signature, explique-t-il. C'est durant cette période qu'il a fallu garder ce secret. Mais c'était évident pour moi que tôt ou tard j'allais vouloir prolonger ici. C'est pourquoi la signature est intervenue aussi rapidement. Je suis content de ne pas avoir à m'inquiéter de cela même si je n'aurais pas eu de problème à attendre encore un petit peu.»

Les fans, eux, sont probablement autant soulagés que Toni Rajala. «Le club voulait que je reste et moi, je voulais aussi rester ici. C'était donc une décision facile.» Presque aussi facile que de tourner une vidéo d'annonce.