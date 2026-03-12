Matej Stransky quittera Davos à la fin de la saison

L'attaquant tchèque et le HC Davos ont trouvé un accord pour résilier le contrat de Matej Stransky plus tôt que prévu. Il repartira en République tchèque une fois les play-off terminés.

Blick Sport

«Il y a quelques mois, Matej Stransky a exprimé son souhait de retourner en République tchèque, son pays natal, après la saison en cours pour des raisons familiales», a expliqué le HC Davos dans un communiqué. Le club grison dit regretter cette décision, mais la comprendre. Les deux partis ont collaboré «afin de trouver la meilleure solution possible», afin de résilier son contrat, qui courait jusqu'en 2027, plus tôt que prévu.

Finir sur un titre en National League?

Le Top-scorer davosien retournera donc en République tchèque, d’où il avait rejoint le HC Davos en provenance d’Ocelari Trinec, en 2021. En cinq saisons dans les Grisons, Matej Stransky a eu le temps d’inscrire 134 buts, de remporter la Coupe Spengler à deux reprise et d’être nommé capitaine. Cette saison, il a terminé deuxième meilleur compteur de National League, avec 28 buts et 25 passes décisives.

«Le HC Davos souhaite à Matej et à sa famille beaucoup de succès et le meilleur pour l'avenir», déclare le club dans le communiqué. Mais d’abord, place aux play-off, qui commenceront le 20 mars pour les Grions. Matej Stransky vise le titre pour sa dernière danse davosienne.