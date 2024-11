Le capitaine Calvin Thürkauf sera-t-il le sauveur de Lugano dans le derby?

1/7 Le capitaine de Lugano, Calvin Thürkauf, est un joueur énergétique particulièrement présent sur la glace. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Après l'absence du capitaine Calvin Thürkauf fin septembre, le HC Lugano est entré dans une spirale descendante après une victoire initiale. «Le mois d'octobre a été terrible, résume le directeur sportif Hnat Domenichelli. Des matches serrés ont été perdus, la confiance a chuté, deux défaites consécutives se sont soudainement transformées en quatre. Et en tant que joueur, on commence alors à trop réfléchir.» Car à un moment donné, cela devient aussi frustrant.

L'absence de Calvin Thürkauf, le centre de la première ligne d'attaque composée de Michael Joly et Daniel Carr, a eu une influence déterminante, car les lignes ont dû être modifiées. Thürkauf est entré malencontreusement en collision avec Tristan Scherwey lors du match contre Berne. Dans un premier temps, on a craint une grave blessure au genou qui entraînerait une absence de plusieurs mois. Mais après divers examens et en accord avec les médecins, le joueur de 27 ans décide de ne pas se faire opérer. Le ligament latéral endommagé du genou gauche peut se cicatriser et se durcir à nouveau, même avec un traitement.

«Il ne va pas allumer la lampe comme par magie»

Au cours des sept dernières semaines, Thürkauf a travaillé intensivement pour pouvoir revenir. «Le fait que Calvin joue maintenant plus tôt que nous ne le pensions au début est certainement important pour l'équipe, explique Hnat Domenichelli. Nous parlons tout de même ici d'un des meilleurs joueurs suisses et de notre capitaine.» Le médaillé d'argent du championnat du monde de Prague fera son retour ce vendredi dans le derby contre le rival cantonal Ambri. Le timing ne pourrait pas être plus parfait.

La présence de Calvin Thürkauf sur la glace est incomparable. L'attaquant peut aussi bien donner un coup de main sur le plan physique, avec des mises en échec fracassantes, que stimuler la production de buts. C'est un joueur qui donne de l'énergie à l'équipe. Lors de la défaite de dimanche dernier contre Rapperswil (3-0), on a cherché en vain un leader à cet égard.

Malgré tout, Hnat Domenichelli tempère encore les attentes: «Il ne va pas allumer la lampe comme par magie.» Depuis la pause de l'équipe de Suisse, le directeur sportif est généralement plus confiant dans la capacité des Bianconeri à remonter le classement. La saison régulière est un marathon, pas un sprint.