Michael Loosli, l'invité surprise qui a su saisir sa chance avec Genève

Michael Loosli apporte son énergie à Genève-Servette. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cet été, Michael Loosli s'est retrouvé momentanément sur la touche. À 29 ans et malgré pile 200 matches de National League à con compteur, le natif de Boll a eu de la poisse et n'a pas retrouvé de contrat. «Mais j'ai continué à me préparer de manière normale, nous a-t-il confié. Comme si je reprenais la saison en septembre.» Comme toujours, en fait. L'ancien junior de Langnau venait de passer deux saisons et demie à Kloten et a même fêté la promotion dans l'élite avec la formation zurichoise. Insuffisant pour s'y établir.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est bien connu. Un beau matin, alors qu'il poursuivait sa préparation, Michael Loosli a vu le numéro de Marc Gautschi s'afficher sur son téléphone portable. «Avec l'opération de Marco Miranda ainsi que la blessure de Noah Rod, il m'a dit qu'il avait besoin d'un joueur pour apporter de la profondeur à son cadre.» Le directeur sportif lui propose un contrat à l'essai. La réponse fuse: «sicher!».

À peine l'appel terminé, Michael Loosli a rejoint le bout du Léman. Avant que son n'essai ne se transforme en un contrat d'une année, il a logé chez Lucas Hischier. «Nous nous connaissions de nos années juniors, précise celui qui a choisi le No 91. Il m'a fait un peu de place dans sa chambre d'amis. C'était une bonne façon de m'acclimater à cette nouvelle vie.» Et surtout à un nouveau club. «Quand tu as la chance de pouvoir rejoindre une équipe de ce niveau, c'est presque incroyable. Pour tout dire, je n'aurais pu que rêver de porter le maillot de Genève-Servette.»

Tour de Suisse hockeyistique

Même s'il a passablement bourlingué durant sa carrière, Michael Lossli a surtout écumé les villes germanophones. Berne, Thoune, Arosa, Romanshorn, Thurgovie, Langnau, Rapperswil et enfin Kloten. Ce n'est pas le tracé du prochain Tour de Suisse, mais le parcours de l'ailier. «Venir en Romandie n'est pas forcément un choix simple quand tu ne parles pas le français», rigole-t-il. Après quelques mois, il voit quelques progrès. «Quand on me demande ma carte Cumulus à la Migros, je comprends du premier coup», pouffe-t-il.

À Kloten, l'attaquant avait un rôle plus offensif, comme en témoignent ses 12 points (6 buts, 6 assists) lors du dernier championnat. Aux Vernets, c'est un autre rôle qu'il joue. «Je suis toujours un ailier censé amener de l'énergie. Mais c'est vrai qu'à Genève, on attend davantage de moi une rigueur défensive avant de me projeter vers l'avant.»

Son entraîneur, Jan Cadieux, apprécie l'apport de l'invité surprise: «Il a également connu quelques soucis de santé et je suis convaincu qu'on n'a pas encore vu le meilleur Michael Loosli. Mais depuis le début de saison, je suis malgré tout très positif. Dans une équipe, tu as besoin de joueurs qui ne rechignent pas àf faire ce sale travail. Et c'est précisément son cas.»

Premier point à Kloten?

Et qu'importe s'il n'a toujours pas le moindre point à son compteur à la mi-saison. «Mais il reste justement une autre moitié de saison, non?», questionne celui qui préfère voir la saison à moitié devant lui plutôt qu'à moitié derrière. D'ailleurs, ce vendredi soir, Genève-Servette se rendra à Kloten, son ancien club. L'occasion de marquer son nom sur la feuille pour la première fois? «Tant que l'on gagne, je veux bien continuer de n'avoir aucun point», sourit-il.

Depuis le coup de fil de Marc Gautschi, Michael Loosli l'avoue: c'est presque comme dans un rêve. Celui qui n'a signé que pour une année sait qu'avec le GSHC, il a une chance en or de prouver qu'il appartient toujours à l'élite même si les dirigeants de Kloten en avaient décidé autrement la saison dernière. Et il compte bien le prouver encore histoire de continuer cette belle histoire dans laquelle il croyait fermement. Même lorsqu'il s'entraînait tout seul, en plein milieu de l'été.