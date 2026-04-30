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«Un profil prometteur»
Thibault Martin pour une année au HC Ajoie

Le HC Ajoie renforce sa défense en vue de la saison prochaine. Les Jurassiens annoncent l'arrivée de Thibault Martin.
Publié: il y a 50 minutes
Thibault Martin (droite) s'est engagé pour une saison à Ajoie.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
Blick Sport

Le HC Ajoie poursuit la construction de son effectif avec l’arrivée de Thibault Martin, défenseur de 21 ans au «profil prometteur», informe le club jurassien. Formé au Lausanne HC et à Fribourg Gottéron, le jeune arrière a gravi les échelons jusqu'à la National League qu'il a découvert lors de la présente saison. Une première expérience au plus haut niveau qui lui a permis de se confronter aux exigences du hockey suisse.

Doté d’un gabarit solide (188 cm pour 93 kg), le Vaudois, en fin de contrat au côté de la Vaudoise aréna, se distingue avant tout par sa présence physique et sa capacité à stabiliser le jeu défensif.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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