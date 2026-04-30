Thibault Martin pour une année au HC Ajoie

Le HC Ajoie renforce sa défense en vue de la saison prochaine. Les Jurassiens annoncent l'arrivée de Thibault Martin.

Blick Sport

Le HC Ajoie poursuit la construction de son effectif avec l’arrivée de Thibault Martin, défenseur de 21 ans au «profil prometteur», informe le club jurassien. Formé au Lausanne HC et à Fribourg Gottéron, le jeune arrière a gravi les échelons jusqu'à la National League qu'il a découvert lors de la présente saison. Une première expérience au plus haut niveau qui lui a permis de se confronter aux exigences du hockey suisse.

Doté d’un gabarit solide (188 cm pour 93 kg), le Vaudois, en fin de contrat au côté de la Vaudoise aréna, se distingue avant tout par sa présence physique et sa capacité à stabiliser le jeu défensif.