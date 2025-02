Loïc Galley réalise l’arrêt de l’année et offre la victoire à Gottéron

Loïc Galley a réussi un incroyable arrêt face à Kloten. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La saison n'est pas encore finie mais on tient sans doute l'arrêt de l'année en National League. Tant par le geste, que par son importance. À la 38e minute du match décisif pour le Top 6 entre Kloten et Fribourg Gottéron, les Dragons évoluent à 5 contre 4. Après un dégagement des Aviateurs, Loïc Galley – titularisé à la place de Reto Berra – sort de sa cage pour que la relance soit plus rapide. Jusque-là, rien d'anormal. «J'ai essayé de forcer le jeu pour mettre la pression sur l'équipe adverse», détaille le No 1 après la rencontre.

Sauf que sa passe n'est pas contrôlée par Ryan Gunderson. Tyler Morley récupère le puck et lance en direction de la cage vide. Toute la SWISS Arena s'apprête à célébrer l'égalisation, puisqu'à ce moment-là du match, le score est de 0-1 pour les visiteurs. Mais Loïc Galley plonge, étend sa canne et parvient à bloquer le puck. Époustouflant. «Superman», dira même son entraîneur Lars Leuenberger pour décrire cet arrêt. «Ça a été trop vite pour que j'aie peur», rigole-t-il.

À la question de savoir si cet arrêt était le plus beau de sa jeune carrière, le portier répond simplement «non», suivi d'un éclat de rire. «Exactement, c'est un plongeon pour la photo», rigole-t-il à la blague de notre confrère de «La Liberté». L'ancien gardien de football a en tout cas bien utilisé sa canne pour bloquer le puck et avoue qu'il était un peu surpris lorsqu'il l'a découvert dans sa mitaine.

«Je vais saisir ma chance»

Beaucoup plus en tout cas que quand il a appris, il y a quelques jours, qu'il serait titulaire pour cette rencontre cruciale. «Ça me fait plaisir et je vais saisir ma chance, en donnant tout ce que j'ai», développe-t-il. Chose qu'il a parfaitement faite face à Kloten dans ce match importantissime pour le Top 6. Galvanisé par son magnifique arrêt, il a détourné les 19 tirs des Aviateurs ce vendredi soir et s'est ainsi offert son deuxième blanchissage en National League, après à peine cinq titularisations. Une soirée parfaite, avec les trois points au bout pour Gottéron.

Si en début de semaine, Lars Leuenberger a annoncé à «La Liberté» que Loïc Galley ne jouerait qu'un seul match avant la pause de l'équipe nationale, la prestation du jeune portier va peut-être pousser son entraîneur à revoir ses plans. Même si, également solide, Reto Berra pourra parfaitement tenir la baraque face à Rapperswil samedi à la BCF Arena. Un dilemme de luxe pour le coach fribourgeois.