Julien Vauclair: «À Lugano, il y a ma tête sur les gobelets»

Cette série de play-out entre le HC Ajoie et Lugano est forcément spéciale pour Julien Vauclair, directeur sportif jurassien. Légende du club tessinois, il suit de loin sa descente aux enfers. Et doit essayer d'y participer.

1/2 Julien Vauclair a eu le droit à une cérémonie en son honneur en septembre 2022 lors de la venue d'Ajoie à Lugano Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Non, ce n'est pas rigolo ce qui arrive à Lugano.» Même s'il est directeur sportif du HC Ajoie, Julien Vauclair suit évidemment toujours le destin du club avec lequel il a disputé la totalité de ses 945 matches dans l'élite.

Il suffit de faire un pas dans la Corner Arena pour se rendre compte de l'impact de l'ancien défenseur pour le club tessinois. Son maillot 3 est encore fièrement arboré par de nombreux supporters. Ce numéro a été retiré en septembre 2022 lors d'une cérémonie en son honneur.

«Je n'ai connu que ce club en LNA, précise-t-il. Il y a des joueurs qui vont de gauche et de droite qui sont habitués à affronter leurs anciens clubs. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai toujours porté le même maillot.» Bref, dirigeant d'Ajoie ou non, Julien Vauclair et le HC Lugano ont des destins liés.

Le lien qui les unit actuellement n'est toutefois pas des plus réjouissants. Un des deux clubs de cœur de Julien Vauclair va potentiellement se retrouver en barrage contre le HC Viège. «C'est une situation particulière d'affronter Lugano dans une série à la vie à la mort comme celle-ci, admet-il. Ce n'est pas forcément facile de parler de ça, car c'est une situation qui n'est pas vraiment drôle pour moi. Il faut se rendre compte que lorsque je vais là-bas, je vois ma tête sur les gobelets (rires).»

Retraité depuis 2020, il donne là un message réjouissant sur la durabilité des verres en plastique fournis par le club luganais. Mais au-delà de ces considérations, il sait que malgré l'enjeu des matches actuels, il est toujours le bienvenu sur les bords du Lac de Lugano: «Ce qui se passe sur la glace, c'est une chose. Mais les amitiés que j'ai nouées tout au long des années passées là-bas sont plus fortes que le résultat d'une saison.»

Actuellement, son HC Ajoie vire en tête dans ce barrage après avoir eu le cœur brisé mercredi soir. Menant d'une longueur après 59 minutes, les Jurassiens se sont finalement inclinés 2-1 après avoir encaissé deux buts en une trentaine de secondes. Cruel. Ce vendredi soir, le HCA aura toutefois l'occasion de repartir vers l'avant. Avec, comme toujours, Julien Vauclair dans les tribunes. «Depuis que je sais que nous allons affronte Lugano, je me concentre encore davantage sur mon travail avec Ajoie. Oui, j'ai fait carrière là-bas, mais aujourd'hui ma tête est à 100% ici pour aider l'équipe à s'en sortir.» Quitte à enfoncer encore un peu Lugano. Il en va du maintien de son club dans l'élite.»