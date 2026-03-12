À l'approche du play-in contre Bienne, le CP Berne a retrouvé le vrai Tristan Scherwey. Après avoir été freiné par son corps, le chouchou du public bernois est de retour.

Stephan Roth

Pendant presque toute la saison 2025/26, Tristan Scherwey n’a été que l’ombre de lui-même. L’attaquant du CP Berne n'a eu que peu d’influence sur les matches. Il manquait de vitesse, de puissance, et avait beau appuyer sur l’accélérateur, rien n’y faisait.

Pendant cinq mois, Tristan Scherwey n’a pas marqué. Et lorsqu’il a enfin inscrit sa deuxième réussite de la saison après 22 matches sans but, la semaine dernière lors de la victoire face à Zoug, il a déclaré à MySports: «Je reviens de très loin». Mais Tristan Scherwey n’est pas du genre à se trouver des excuses. «Je cherche toujours à être performant. Si ce n'est pas le cas, je cherche des solutions. Si ça marche, c’est bien. Et sinon, je suis d’autant plus motivé pour y travailler», déclare-il.

«J'ai dû m'investir davantage physiquement»

Son corps l'a longtemps trahi. Au printemps dernier, il a déclaré forfait pour les championnats du monde en raison de problèmes à l’épaule. «J’ai dû m’investir davantage physiquement», explique Tristan Scherwey sans vouloir entrer dans les détails. «Il y a eu plusieurs situations cette saison où j’ai dû faire un pas en arrière.»

Son corps a été malmené après toutes ces années et les collisions que son style de jeu implique. «Bien sûr, je vieillis. Il y a des domaines dans lesquels j’ai dû plus m'investir. Je suis extrêmement satisfait de la façon dont je joue maintenant. Cela me montre aussi que je suis sur la bonne voie.» Ces derniers temps, on ne peut ignorer que Tristan Scherwey joue mieux. Il semble à nouveau pouvoir exercer une influence sur les matches. «Je me sens en bonne santé. Maintenant, je veux bien sûr en profiter et passer à autre chose.»

Tristan Scherwey accepte la critique

Tristan Scherwey est le reflet du CP Berne. Il n’est de loin pas le seul joueur à avoir dû faire face à des difficultés physiques cette saison. Les étrangers ont régulièrement été absents. Le défenseur Romain Loeffel a manqué le début de saison après une commotion cérébrale. Marco Lehmann a lutté contre des problèmes au bassin. Benjamin Baumgartner s’est à nouveau blessé pendant la pause olympique — si gravement qu’il devrait manquer le reste de la saison. Et Simon Moser a même dû mettre un terme prématuré à sa carrière.

Le chouchou du public a-t-il l’impression que son équipe a été trop critiquée en public? «Non, absolument pas. Cela fait partie du jeu. Berne est l’un des plus grands clubs. La performance doit être au rendez-vous. Quand tu joues ici, tu ne dois pas t’attendre à t’en tirer à bon compte. Mais il faut rester debout quand ça ne va pas.»

Les dernières années — le CP Berne attend une victoire dans une série de play-off depuis le titre de 2019 — l’ont-elles endurci? «Quand ça devient agité, c’est aussi une période passionnante. Ce que je trouve le plus grisant dans tout cela, c’est que tu peux grandir en tant que hockeyeur, mais aussi en tant qu'homme», explique-t-il.

Pas près de prendre sa retraite

Le contrat de sept ans de Scherwey expire au printemps 2027. Si cela ne tient qu’à lui, l’histoire ne devrait pas s’arrêter là. «Si les performances sont bonnes, si je suis convaincu de moi, je veux absolument continuer à jouer et clairement rester ici.» À condition que le corps suive. «J’ai une énorme motivation en moi. J’ai réalisé à quel point je suis chanceux de pouvoir pratiquer ce sport et de vivre avec ces garçons.»

Mais avant cela, il y a les play-in face à Bienne, qui arrive dès jeudi soir. «Nous sommes conscients que l’équipe a beaucoup de qualité. Il y aura une belle bataille contre HC Bienne.»