Un nouvel étranger recherché
Fribourg sera privé de sa star Marcus Sörensen pour un moment

Immense coup dur pour les Dragons! Leur attaquant suédois Marcus Sörensen sera absent plusieurs semaines. Le club fribourgeois se met en quête d'un nouvel étranger.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/2
Le casque jaune devra rester en tribunes.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Fribourg-Gottéron devra se passer des services de Marcus Sörensen, au minimum, jusqu’à la pause olympique! L’attaquant suédois sera donc indisponible plusieurs semaines, ce qui est un véritable coup dur pour l'équipe de Roger Rönnberg.

Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.

Depuis son arrivée sur les bords de la Sarine au début de la saison 2022/23, Marcus Sörensen s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de National League. Il a marqué 76 buts en saison régulière avec Gottéron et neuf en play-off.

Le club sonde actuellement le marché afin de trouver un nouvel étranger, ont indiqué ses dirigeants dans un communiqué paru ce lundi.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
37
46
80
2
Lausanne HC
Lausanne HC
37
33
68
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
37
28
67
4
HC Lugano
HC Lugano
36
24
62
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
37
2
62
6
ZSC Lions
ZSC Lions
36
17
58
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
36
-6
58
8
EV Zoug
EV Zoug
35
-3
56
9
SCL Tigers
SCL Tigers
36
4
50
10
EHC Kloten
EHC Kloten
36
-16
46
11
SC Berne
SC Berne
36
-12
44
12
EHC Bienne
EHC Bienne
36
-17
44
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
36
-42
38
14
HC Ajoie
HC Ajoie
37
-58
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
