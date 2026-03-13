Le HC Ajoie se renforce pour le sprint final

À une semaine du début de sa série de play-out face à Ambri, le HC Ajoie a annoncé un renfort supplémentaire. Les Jurassiens ont enrôlé l'attaquant Jakob Stukel qui débarque de Bâle.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir annoncé l'arrivée du défenseur finlandais Tarmo Reunanen, le HC Ajoie continue de se renforcer en vue de la fin de saison. Le directeur sportif, Julien Vauclair, a activé une la licence du Canado-slovène Jakob Stukel (29 ans). Le buteur en série débarque de Bâle où il évolue depuis la saison 2022-2023.

Jakob Stukel n'est pas vraiment un inconnu dans le Jura puisqu'il y avait déjà séjourné voici une année. La saison dernière, il avait également rejoint les Vouivres pour la fin de saison après avoir été éliminé en play-off du côté de Bâle. Il n'avait toutefois pas été amené à disputer la moindre rencontre tant lors du play-out contre Lugano que durant le barrage de promotion/relégation contre Viège.

Jakob Stukel est l'un des joueurs offensifs les plus efficaces de Swiss League. Quatrième meilleur compteur du championnat avec 62 points en 50 matches, il est surtout devenu roi des buteurs avec 33 réalisations à son actif.

À Porrentruy, il aura de la peine à jouer, puisque la légion étrangère du HCA est bien garnie malgré l'absence d'Anttoni Honka, blessé en début de semaine. Sera-t-il apte à tenir sa place dans une grosse semaine face à Ambri? Mystère. Même sans le Finlandais, le coach Greg Ireland peut compter sur deux arrières importés (Tarmo Reunanen et Niklas Friman) ainsi que quatre attaquants valides (Pierre-Edouard Bellemare, Phil-Michael Devos, Jonathan Hazen et Julius Nättinen). Des points d'interrogation entourent Frédérik Gauthier et Jerry Turkulainen, également blessés.

Jakob Stukel est à disposition du coach ajoulot dès ce vendredi.