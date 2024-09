Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir enchaîné les tuiles durant l'été avec les départs de Connor Hughes et Christian Djoos, la blessure à long terme de Lawrence Pilut ou encore la signature d'Andrea Glauser à Fribourg, le Lausanne HC a réservé trois bonnes nouvelles pour sa conférence de presse d'avant-saison qui s'est tenue à la Vaudoise aréna.

John Fust, directeur sportif du club, a ainsi annoncé trois prolongations de contrat d'un coup pour lancer la saison. Kevin Pasche était au bénéfice d'une entente jusqu'au terme de la saison 2025/2026. Le jeune et prometteur gardien a paraphé une nouvelle entente pour une saison supplémentaire avec les Vaudois, soit jusqu'au terme de la saison 2026/2027. Le dernier rempart, qui a explosé la saison dernière au moment de la blessure de Connor Hughes, sera le portier No 1 pour l'exercice à venir.

Cadres fidèles

L'équipe lémanique a également mis le stylo à la main de deux joueurs arrivant en fin de contrat au terme de la saison à venir. Jason Fuchs a signé une nouvelle entente avec le LHC pour quatre saisons supplémentaires. Présent à Lausanne depuis la saison 2021/2022, le joueur de centre a été l'un des grands hommes des derniers play-off des Lions. Avec 13 points en 19 matches, le Neuchâtelois avait aidé son équipe à atteindre la finale de National League. Celui qui fêtera ses 29 ans peu avant la reprise passera ainsi encore au moins cinq années sur les bords du Léman.

Aurélien Marti était arrivé un an avant Jason Fuchs à la Vaudoise aréna. Le solide défenseur a, lui, signé un nouveau contrat pour trois ans supplémentaires avec son club formateur. Après avoir transité par Langenthal, Berne et Fribourg, l'arrière s'est établi comme un joueur fiable avec le Lausanne HC. La saison dernière, il a manqué à son équipe lors de la fin des play-off puisqu'il s'est blessé lors du quart de finale contre Davos et n'a plus été en mesure de tenir sa place.

D'autre gros chantiers

Ces trois annonces sont un pas dans la bonne direction pour les Lions, mais les chantiers ne sont de loin pas tous bouclés. Ainsi, John Fust devra encore travailler puisque deux autres joueurs majeurs sont en fin de contrat au terme de la saison à venir.

Hormis plusieurs étrangers, les attaquants Tim Bozon et Damien Riat sont sur le point d'entamer la dernière année de bail avec le LHC. Les deux buteurs avaient été excellents lors des derniers play-off et pourraient forcément être convoités. Reste à savoir si la tendance lancée ce mardi va se poursuivre.

