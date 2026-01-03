Le Lausanne HC tient son nouvel étranger

Le Lausanne HC réagit à la série de blessures qui touche ses étrangers. Selon nos informations, les Vaudois ont mis sous contrat le Canadien Ryan Spooner jusqu'au terme de la saison.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec la blessure pour plusieurs semaines d'Antti Suomela et le retour au jeu de Dominik Kahun qui tarde, John Fust a décidé de réagir. Une source proche du dossier nous confirme que le directeur sportif du Lausanne HC a mis sous contrat le Canadien Ryan Spooner jusqu'au terme de la saison. Une information que confirme également «TeleTicino» dans son émission de ce samedi soir.

L'attaquant vient de résilier son contrat avec les Shanghai Dragons, une formation du championnat russe de KHL.

Ryan Spooner devrait débarquer dès lundi du côté de la Vaudoise aréna. Le joueur de 33 ans apportera un coup de boost offensif dans une équipe déjà particulièrement bien garnie. Capable de jouer au centre et à l'aile sera également une belle option pour le coach Geoff Ward.

Ryan Spooner n'est pas un inconnu en Suisse, puisqu'il a déjà évolué durant une poignée de matches du côté de Lugano, lors de la saison 2019/2020. Son passage n'avait pas été convaincant puisqu'il avait quitté le Tessin aussi rapidement qu'il y est arrivé. Après deux matches, il était parti du côté du Dinamo Minsk.

En carrière, Ryan Spooner a disputé 325 matches de NHL (167 points) entre 2012 et 2019. Depuis son arrivée en Europe, il enchaîne les saisons très prolifiques dans le championnat de KHL. Lors de l'exercice en cours, il en est à 20 points sur les 31 matches disputés par son ancienne équipe de Shanghai.

Lausanne compte ainsi deux défenseurs étrangers (Erik Brännström et Sami Niku), ainsi que six attaquants importés: Antti Suomela, Austin Czarnik, Ahti Oksanen, Dominik Kahun, Drake Caggiula et donc Ryan Spooner. Entre 2012 et 2014, le dernier venu avait joué dans l'équipe des Boston Bruins entraînée par un certain... Geoff Ward.