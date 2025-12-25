Jan Cadieux savait qu'un jour, ce serait son tour

Jan Cadieux a atteint les sommets cette année en étant nommé sélectionneur de l'équipe de Suisse à compter du 1er juin prochain. Pour notre journaliste, c'est lui qui mérite le titre de «Sportif suisse de l'année 2025».

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si l'on devait dessiner l'anti-Patrick Fischer, il se peut que le croquis ressemble plus ou moins à Jan Cadieux. Le profil du futur sélectionneur de l'équipe de Suisse tranche drastiquement avec celui de l'actuel. Et je l'écris sans aucun jugement de valeur ni aucune volonté de dire ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas.

Mais là où «Fischi» pourrait vendre de la neige à des esquimaux ou des assurances-vie dans le canton d'Obwald, «Cads», lui, a une personnalité plus rugueuse. Même s'il s'est lissé avec les années passées sur le banc de Genève-Servette, l'ancien attaquant de Genève, Lugano ou Fribourg Gottéron reste une sacrée tronche.

Et je dois bien avouer que de voir Jan Cadieux assis devant toute la presse alémanique pour sa conférence de presse d'intronisation m'a fait plaisir. J'ai une certaine sympathie pour ce genre de personnages. Cela ne garantit évidemment pas le moindre succès ni exploit. Mais cela prouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un politicien hors pair. Et je dois bien dire que cela me plaît.

D'ailleurs, le fils du légendaire Paul-André Cadieux semble avoir toujours su qu'un jour, il serait au sommet de la pyramide des entraîneurs suisses. Il y est arrivé à 45 ans seulement après avoir bossé comme un acharné. Son travail a été vu et apprécié par les dirigeants de la Fédération suisse de hockey sur glace. Ce poste de sélectionneur n'est que la juste récompense d'un sacrifice de tous les instants.