Genève-Servette face au défi ultime contre l'ogre davosien

Ce mardi soir, le GSHC accueille Davos, leader incontesté de National League. Il s'agira à la fois d'un gros challenge, mais également d'une occasion en or de savoir où les Genevois se situent réellement.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le début de la saison, le HC Davos étale tout sur son passage. En 19 matches, les Grisons n'ont perdu que cinq points! Un parcours quasi sans le moindre accroc qui force l'admiration. Sur les unités perdues, une l'a été face à Genève-Servette, justement. «On était vraiment proches de ramener trois points de là-bas», se souvient Ville Peltonen, coach des Aigles.

Dans les montagnes rhétiques, les Aigles avaient poussé le HCD aux tirs aux buts, mais s'étaient finalement incliné. C'était avec Yorick Treille à la barre et le navire semblait encore capable de voguer dans la bonne direction. «Aujourd'hui, nous sommes à un autre moment de la saison, poursuit le technicien. Ce ne sera pas le même match, car les circonstances sont différentes.»

Trou d'air à Ambri

Car un mois après ce revers aux tirs aux buts, Genève-Servette s'est séparé de son entraîneur, mais n'a pas encore chassé tous ses démons pour autant. Ce qui n'allait pas auparavant? La constance. Cette capacité à jouer à haut niveau sur une rencontre entière. Et les Aigles l'ont encore montré le week-end dernier. Sur les six tiers, ils en ont joué cinq de très bonne facture. L'autre? Un trou d'air dont ils ont le secret à Ambri qui leur a tout simplement coûté le match.

«Tout est toujours une question de préparation, précise Ville Peltonen, coach des Aigles. Si chacun est prêt à commencer le match, alors tout se met presque naturellement en place.» Mais ce n'était pas le cas en Léventine. «Certaines vieilles habitudes ont tendance à revenir et nous devons être plus disciplinés pour les chasser. Pour ce faire, nous devons absolument être capables de rester concentrés à l'entraînement, en préparation de match, durant les matches ou lors de la récupération. C'est un travail de tous les instants.»

Que les moments faibles ne soient pas aussi chaotiques: Voici le principal challenge de Ville Peltonen, qui semble tout de même aller dans la bonne direction avec cette équipe. L'expérimenté technicien en a évidemment conscience. «On a fait un match plein face à Bienne, samedi. C'est une bonne base pour construire quelque chose. Ce qui compte, c'est de commencer par une vraie solidité défensive de tous les instants. Pas juste à certains moments du match. Et j'ai vraiment le sentiment que nous trouvons doucement cette consistance derrière.»

L'ogre davosien en étalon

Et justement, cette constance sera mise à rude épreuve ce mardi soir avec la réception du HC Davos aux Vernets. Dans un coin de la tête, le GSHC se verrait bien être la première équipe à faire trébucher le HCD dans le temps réglementaire. «Si on arrive à jouer 60 minutes en respectant notre système, on peut battre n'importe quelle équipe», prévient Stéphane Charlin, gardien des Grenat.

Mais malgré cette absence de régularité à haut niveau chronique, Genève-Servette aborde tout de même ce match avec une place dans le Top 6. «C'est vrai que nous sommes finalement dans une assez bonne situation si l'on prend en compte le fait que nous avons vécu un début de saison mouvementé, précise le portier. Mais c'est justement maintenant que nous devons faire des efforts pour continuer de regarder vers le haut.» Quoi de mieux que le défi ultime face à l'ogre davosien pour se situer?