Nouvelle défaite pour Genève au Tessin

Après leur défaite contre Davos (6-2 hier), les Genevois ont perdu un deuxième match de suite, cette fois-ci contre un adversaire le moins fort sur le papier. Les Tessinois peuvent ainsi entrer dans le Top 10.

Ambri - Genève 5-2

Dans un match isolé de National League, Genève s'est incliné à Ambri jeudi. Les Aigles ont été battus 5-2 par Ambri.

Fessé 6-2 à Davos mercredi soir, Genève pouvait espérer une issue plus favorable au pied du Gothard face à des Léventins intrinsèquement moins impressionnants que les Grisons.

Sauf que les joueurs de Ville Peltonen ont attaqué cette partie du patin gauche. Après 89 secondes, Joly a pu ouvrir le score. Puis à la 7e, Virtanen a doublé la mise. Et à la 18e, Miles Müller a enfoncé le clou. On a eu rêvé meilleur départ...

Après un tiers médian vierge de buts, Genève a enfin sorti la tête de l'eau en inscrivant deux buts coup sur coup au retour des vestiaires par Puljujärvi et Miranda. Problème, quarante secondes après le 3-2, Tierney a inscrit le 4-2 et redonné une bouffée d'oxygène à ses couleurs. Après deux passages à la vidéo, un de chaque côté, c'est finalement Ambri qui a pu sceller le score dans la cage vide par Manix Landry.

Cette défaite place les Aigles dans une situation moins confortable. Toujours 5es avec 50 points, les Genevois font du surplace et sont sous la menace directe de Lugano et Zoug (47 pts les deux), mais qui comptent trois parties de moins.