DE
FR

Trois buts refusés
Nouvelle défaite pour Genève au Tessin

Après leur défaite contre Davos (6-2 hier), les Genevois ont perdu un deuxième match de suite, cette fois-ci contre un adversaire le moins fort sur le papier. Les Tessinois peuvent ainsi entrer dans le Top 10.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Alex Formenton (à droite) et Ambri-Piotta ont très bien tenu le choc contre Genève (ici Roger Karrer)
Photo: keystone-sda.ch

Ambri - Genève 5-2

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Dans un match isolé de National League, Genève s'est incliné à Ambri jeudi. Les Aigles ont été battus 5-2 par Ambri.

Fessé 6-2 à Davos mercredi soir, Genève pouvait espérer une issue plus favorable au pied du Gothard face à des Léventins intrinsèquement moins impressionnants que les Grisons.

Sauf que les joueurs de Ville Peltonen ont attaqué cette partie du patin gauche. Après 89 secondes, Joly a pu ouvrir le score. Puis à la 7e, Virtanen a doublé la mise. Et à la 18e, Miles Müller a enfoncé le clou. On a eu rêvé meilleur départ...

Après un tiers médian vierge de buts, Genève a enfin sorti la tête de l'eau en inscrivant deux buts coup sur coup au retour des vestiaires par Puljujärvi et Miranda. Problème, quarante secondes après le 3-2, Tierney a inscrit le 4-2 et redonné une bouffée d'oxygène à ses couleurs. Après deux passages à la vidéo, un de chaque côté, c'est finalement Ambri qui a pu sceller le score dans la cage vide par Manix Landry.

Cette défaite place les Aigles dans une situation moins confortable. Toujours 5es avec 50 points, les Genevois font du surplace et sont sous la menace directe de Lugano et Zoug (47 pts les deux), mais qui comptent trois parties de moins.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
30
49
70
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
30
17
53
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
30
-2
51
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
31
-8
50
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
30
-26
37
10
EHC Bienne
EHC Bienne
29
-10
36
11
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
12
SC Berne
SC Berne
29
-13
33
13
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus