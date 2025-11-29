Fribourg renverse Berne au terme d'un scénario fou

Incroyable scénario ce samedi à la BCF Arena! Mené 0-1 à la 57e minute, Fribourg a renversé la rencontre en toute fin de match et s'est imposé face au voisin bernois (2-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

57 minutes soporifiques et 3 minutes de folie. Voici comment on peut résumer le troisième derby des Zähringen ce samedi à la BCF Arena. Alors que le score a longtemps été de 0-0, Marc Marchon a inscrit ce qu'il pensait être le but du hold-up et de la victoire pour Berne, à trois minutes de la fin du match. Sauf que Sandro Schmid, après que Fribourg avait sorti son gardien, puis Attilio Biasca à 26 secondes de la sirène finale, ont donné la victoire dans une patinoire qui exultait comme rarement.

Cette rencontre a donc mis énormément de temps à se lancer. Après un tiers, le nombre de tirs étaient d'ailleurs de 5 à 4 en faveur de Gottéron, ce qui présageait une soirée quelque peu ennuyante pour les 9372 spectateurs présents sur le plateau de Saint-Léonard (80e guichets fermés de rang). Cette première période a toutefois permis à Emil Bemström de trouver la barre transversale de Reto Berra, à la 6e minute. Autrement, pas grand-chose à se mettre sous la dent.

L'incompréhensible raté de Julien Sprunger

Le deuxième tiers a vu Fribourg accélérer un peu la cadence et voir son total de tirs passer de 5 à 15. Logiquement, ce sont donc les Dragons qui se sont procurés les plus belles occasions de cette période médiane. Il y en a une en particulier qui avait clairement le poids du 1-0. Juste avant la mi-match, Julien Sprunger a reçu un joli puck juste devant le gardien. Dans sa longue carrière, le capitaine en a marqué des plus compliqués. Et pourtant, de manière incompréhensible, il n'a pas réussi à trouver le fond des filets de cette cage déserte (29e).

En fin de tiers, Gottéron s'est à nouveau procuré plusieurs occasions (Biasca, 34e; Walser, 37e; Borgström, 39e), sans toutefois parvenir à tromper Sandro Zurkirchen. Sentant que son équipe était mieux dans le match, le public de la BCF Arena a prolongé un peu le plaisir des chants après que la deuxième sirène a retenti. Le score, lui, était toujours nul et vierge.

Pas de prolongation

Un geste qui a semblé fonctionné puisque le début du troisième tiers a de nouveau été à l'avantage de Gottéron. Sandro Schmid s'est retrouvé seul face au portier bernois, mais le duel a été remporté par ce dernier (43e). Du côté des Ours apathiques, on peut noter le bon lancer de Romain Loeffel, qui n'a pas trouvé la faille (49e).

Alors que bon nombre de personnes se préparait à se diriger vers une prolongation, le scénario fou s'est produit et a permis à Fribourg de glaner trois points face à son rival. Une soirée dont beaucoup de monde va se souvenir – y compris le speaker qui en a perdu sa voix à la fin du match.