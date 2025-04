De grands changements pour l'arbitrage en Suisse

Cet été, le monde de l'arbitrage suisse va prendre un tournant. Trois nouvelles personnes débarquent à des postes clés dans le but de développer «un système d'arbitrage moderne et professionnel en Suisse».

Brent Reiber fait son retour dans le monde du hockey suisse. Photo: KEYSTONE

Blick Sport

Alors que la saison de National League vient de se terminer et que Zurich a été sacré champion, la Fédération suisse de hockey sur glace a annoncé plusieurs changements au niveau de son arbitrage. Un domaine qui a subi plusieurs remous cette saison, notamment avec la nomination, puis le départ de Nicolas Fluri, chef des arbitres.

C'est un trio qui fait son apparition à la direction: Alexander Jäger (Directors Officating), Brent Reiber (Referee in Chief) et Joel Hansson (Senior Manager Officiating Education & Development). Le but de la SIHF: développer encore plus l'arbitrage en Suisse.

Alexander Jäger, ancien directeur sportif de la Champions Hockey League ou président de la commission disciplinaire du championnat allemand, va apporter «une expertise complète dans les domaines de l'administration de la ligue, de l'arbitrage et de la sécurité des joueurs».

De son côté, Brent Reiber est un ancien arbitre avec 3000 matches à son actif. Récemment, il occupait un rôle au sein de l'ASF, en tant que Elite Referee Manager. Son successeur dans le monde du football n'a pas encore été annoncé. Pour finir, Joel Hansson s'occupait du développement des arbitres à l'IIHF.

Départ de Philipp Rytz

«Avec la nouvelle équipe de direction dispose d'un vaste savoir-faire international ainsi que de connaissances approfondies dans les domaines de la formation, du développement des règles et de la gestion du jeu», écrit la SIHF dans son communiqué.

Senior Officiating Manager, Philipp Rytz doit de son côté faire ses valises. L'ancien joueur de Fribourg, Genève et Lausanne quittera son poste à la fin du mois d'octobre. «Je tiens à remercier la Fédération suisse de hockey sur glace pour les opportunités qui m'ont été offertes et pour la précieuse expérience que j'ai pu acquérir dans le domaine de l'arbitrage. J’espère rester impliqué d’une manière ou d’une autre dans le hockey sur glace suisse», explique-t-il.