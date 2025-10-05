Bienne humilie Genève

Dernière mise à jour: il y a 24 minutes

Décidément, les adversaires romands ne réussissent pas au GSHC. Les Grenats ont fait les frais de l'excellente forme de Lias Andersson et de Toni Rajala, et devront sérieusement travailler sur leur défense.

Lias Andersson (TopScorer) et Toni Rajala (n°25) ont chacun marqué trois buts pour Bienne Photo: keystone-sda.ch

Bienne - Genève 8-0

Genève-Servette a coulé à Bienne pour une journée dominicale à trois matches en National League. Les Aigles ont été battus 8-0 par les Seelandais.

Le 11-0 pris contre Lausanne n'était finalement pas un écueil sur le chemin des Grenat. À Bienne, Genève a de nouveau présenté le pire visage possible.

Lors de la déroute à Lausanne, les Genevois n'avaient montré aucun sentiment de révolte. Cette fois, malheureusement, c'est Noah Rod qui a décidé de «provoquer» quelque chose en administrant une charge à la tête de Linus Hultström. Après avoir visionné les images, les arbitres ont renvoyé le capitaine grenat sous la douche.

A ce moment-là, il y avait déjà 6-0 pour les Bernois avec notamment un triplé de Lias Andersson. Un autre attaquant a eu la chance d'en planter trois durant cette rencontre: Toni Rajala.

La question qui se pose maintenant c'est de savoir si Yorick Treille va survivre à ce second naufrage. Car au-delà du résultat, c'est le jeu et l'attitude genevoise qui interpelle.

Et à Genève, Ville Peltonen officie déjà comme assistant, ce qui pourrait faciliter la transition si les dirigeants genevois décidaient de limoger l'entraîneur français.

Lugano - Kloten 5-4 tab

Kloten se déplaçait cet après-midi à Lugano avec l'espoir de remporter un deuxième match ce week-end (victoire 2-1 contre Bienne vendredi). Les Aviateurs ont d'abord pris l'avantage en Power-play par Meyer avant que Sanford n'égalise pour Lugano à quelques secondes dela première sirène. Prenant une longueur d'avance dans le tiers médian grâce à des buts de Klok et Simic (but de Canonica pour Lugano), Kloten a augmenté son retard par Weibel au retour des vestiaires. Linus Omark a finalement réussi le doublé pour emmener les deux formations en prolongations.

Les Tessinois se sont finalement imposés aux tirs au but et enchaînent bien après leur succès 5-1 à Genève vendredi.