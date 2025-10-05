Bienne humilie Genève

Bienne - Genève 8-0
Genève-Servette a coulé à Bienne pour une journée dominicale à trois matches en National League. Les Aigles ont été battus 8-0 par les Seelandais.
Le 11-0 pris contre Lausanne n'était finalement pas un écueil sur le chemin des Grenat. À Bienne, Genève a de nouveau présenté le pire visage possible.
Lors de la déroute à Lausanne, les Genevois n'avaient montré aucun sentiment de révolte. Cette fois, malheureusement, c'est Noah Rod qui a décidé de «provoquer» quelque chose en administrant une charge à la tête de Linus Hultström. Après avoir visionné les images, les arbitres ont renvoyé le capitaine grenat sous la douche.
A ce moment-là, il y avait déjà 6-0 pour les Bernois avec notamment un triplé de Lias Andersson. Un autre attaquant a eu la chance d'en planter trois durant cette rencontre: Toni Rajala.
La question qui se pose maintenant c'est de savoir si Yorick Treille va survivre à ce second naufrage. Car au-delà du résultat, c'est le jeu et l'attitude genevoise qui interpelle.
Et à Genève, Ville Peltonen officie déjà comme assistant, ce qui pourrait faciliter la transition si les dirigeants genevois décidaient de limoger l'entraîneur français.
Lugano - Kloten 5-4 tab
Kloten se déplaçait cet après-midi à Lugano avec l'espoir de remporter un deuxième match ce week-end (victoire 2-1 contre Bienne vendredi). Les Aviateurs ont d'abord pris l'avantage en Power-play par Meyer avant que Sanford n'égalise pour Lugano à quelques secondes dela première sirène. Prenant une longueur d'avance dans le tiers médian grâce à des buts de Klok et Simic (but de Canonica pour Lugano), Kloten a augmenté son retard par Weibel au retour des vestiaires. Linus Omark a finalement réussi le doublé pour emmener les deux formations en prolongations.
Les Tessinois se sont finalement imposés aux tirs au but et enchaînent bien après leur succès 5-1 à Genève vendredi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
12
23
30
2
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Bienne
11
2
14
10
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
12
-17
8
14
HC Ajoie
12
-21
5