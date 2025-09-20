DE
Tout le monde rit jaune
Ajoie et Berne sur la glace… avec la même couleur de maillot

Scène cocasse avant la rencontre de National League entre Ajoie et Berne. Les deux équipes sont arrivées sur la glace avec un maillot jaune. Forcément, les Jurassiens ont dû aller rapidement se changer.
Ajoulots et Bernois sont arrivés en jaune sur la glace de Porrentruy.
Photo: DR
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Le regard étonné d'Emil Bemström au moment d'entrer sur la glace en dit long. Le Bernois se retourne à plusieurs reprises en direction des Ajoulots, pour être sûr de ne pas rêver. Pourtant, ses adversaires jurassiens sont bien tout de jaune vêtu… comme le Suédois et ses coéquipiers. Impossible dans ce genre de conditions de jouer un match de hockey, vous en conviendrez.

Avec sa longue expérience de NHL, Pierre-Edouard Bellemare est le premier à se rendre auprès des arbitres pour se plaindre de la situation. Il est suivi par son capitaine, Jannik Fischer, et celui des Bernois, Ramon Untersander. Après une brève discussion, les Ajoulots retournent se changer, sous les sourires des joueurs bernois, dont la plupart n'ont jamais vécu un tel moment.

Finalement, les Jurassiens sont revenus avec leur tunique noire et le match a pu débuter, avec une poignée de minutes de retard.

Une scène qui a peut-être déstabilisé les Bernois puisque, à la 25e minute de jeu, Ajoie menait 3-0 et fonçait vers sa première victoire de la saison. Mais surtout, un moment qui risque bien de faire rire… jaune au niveau des instances.

