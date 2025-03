Les Ours peuvent-ils réagir? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Wüthrich ou Reideborn devant le filet?

Ce qui est bien avec l'incertitude qui règne à Berne concernant le poste de gardiens, c'est que cela nous permet de faire des théories. Pour le premier match, Jussi Tapola avait décidé de titulariser Philip Wüthrich. ll a changé son portier d'épaule dimanche soir à Fribourg. Sans grand succès puisque le Suédois Adam Reideborn n'a pas eu davantage de succès que son coéquipier. Il a toutefois rendu une copie un rien plus propre.

Sur ce que les deux gardiens ont montré depuis le début de cette série, il y a tout de même de bonnes chances que la confiance soit à nouveau accordée à Adam Reideborn. Reste à savoir quelles incidences une telle décision pourrait avoir sur le reste de la composition et sur l'identité des joueurs étrangers alignés.

2 La ligne d'Aaltonen va-t-elle être modifiée?

En fin de saison, l'arrivée de Miro Aaltonen a rapidement permis aux Bernois d'avoir des lignes équilibrées. Le Finlandais, au centre du second trio, a bonifié Marc Marchon et Waltteri Merelä sur ses ailes. C'est ainsi fort logiquement que les trois hommes ont été alignés ensemble vendredi et dimanche en début de partie.

Mais Jussi Tapola a décidé d'effectuer un gros coup de sac après un quart d'heure de jeu et Miro Aaltonen a fait été promu en première ligne. Un choix qui n'a pas remis le CP Berne sur les rails, bien au contraire. Ainsi, la question peut se poser: avec qui Miro Aaltonen fera-t-il équipe ce mardi soir?

3 Fera-t-on encore confiance à Patrik Nemeth?

Cette question No 3 pourrait, dans les faits, être la réponse aux deux premières. En effet, le défenseur suédois, qui va jouer à Fribourg la saison prochaine, n'a pas franchement été à la hauteur depuis le début de cette série et plus particulièrement dimanche soir lors de la défaite à la BCF Arena. Jussi Tapola peut-il se passer de son défenseur le plus fiable durant toute cette saison?

Si oui, cela lui permettrait d'aligner à nouveau Victor Ejdsell en première ligne et, du même coup, de proposer une composition offensive plus cohérente que celle de dimanche soir. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le coach finlandais a décidé de tout brasser après quinze minutes déjà. Mais Berne peut-il se passer d'un second défenseur étranger? Cela forcerait Simon Kindschi à jouer davantage, lui qui occupait le rôle de septième arrière à Fribourg. Pas sûr que ce soit convaincant.

4 Jacob De La Rose tiendra-t-il sa place?

Les interrogations sont moins nombreuses dans le vestiaire adverse. Et pour cause, Fribourg Gottéron a aligné deux fois la même équipe depuis le début de cette série. Alors jamais deux sans trois? Pas sûr. Dimanche soir, Jacob De La Rose n'a pas terminé la rencontre et aucune information n'a filtré quant à la gravité (ou non) de sa blessure. C'est forcément un problème tant le No 95 des Dragons est précieux dans le jeu fribourgeois.

S'il n'était pas apte à tenir sa place, Lars Leuenberger pourrait compter sur le Suédois Daniel Ljunggren qui a débarqué à Fribourg après la fin de saison de Thurgovie. Le centre suédois ferait numériquement l'affaire. Et dans l'impact?

5 Fribourg gardera-t-il son calme?

Par le passé - et même dans un passé asse récent -, les Dragons ont paru gênés par le jeu physique de leurs adversaires. On l'a vu la saison dernière en demi-finales contre le Lausanne HC. Ils tiennent toutefois parfaitement la route dans ce domaine depuis le début de la série conter le CP Berne. L'addition de Yannick Rathgeb couplée à l'évolution de Maximilian Streule font un grand bien à l'arrière-garde fribourgeoise. Depuis le début de la série, Dave Sutter est impérial dans ce compartiment, lui qui a même envoyé balader un Ours sur le banc après une belle mise en échec.

Offensivement, Jacob Lilja ne paie pas de mine, mais apporte beaucoup dans le compartiment physique. Il en va de même pour Kevin Nicolet qui joue parfaitement son rôle de peste pour ses adversaires. Jusqu'à présent, Fribourg a parfaitement couplé agressivité et jeu physique sans jamais dépasser les limites ou répondre aux Bernois. Les hommes de Lars Leuenberger pourront-ils le faire une seconde fois dans la capitale, ce mardi soir?