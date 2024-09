Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce qu'un power ranking Le power-ranking est un outil pour évaluer la forme du moment des équipes. Ce classement subjectif, réalisé par Grégory Beaud et Matthias Davet, évoluera tout au long de la saison. Il prend en compte divers facteurs tels que les résultats récents, les statistiques individuelles, les blessures, et la forme générale des joueurs. Cet article permet de mieux comprendre les dynamiques de la ligue et d'identifier les formations à surveiller. Chaque jeudi, nous mettrons à jour notre power-ranking. Voici comment cela fonctionne C'est à notre discrétion de déterminer comment le classement se présente. Pour certaines équipes, cela se traduira par une évaluation à court terme, tandis que d'autres bénéficieront d'une approche à long terme. Oui, c'est entièrement subjectif.

Si nous avons une équipe devant une autre, il n'y a pas de raison de demander pourquoi elle est classée au-dessus de l'équipe que vous aimez. La réponse est assez simple: nous pensons que l'autre équipe va, actuellement, mieux que la vôtre.

Oui, nous regardons les matches. Et oui, nous suivons aussi ceux de votre équipe préférée.

C'est censé être amusant, alors amusons-nous. Le power-ranking est un outil pour évaluer la forme du moment des équipes. Ce classement subjectif, réalisé par Grégory Beaud et Matthias Davet, évoluera tout au long de la saison. Il prend en compte divers facteurs tels que les résultats récents, les statistiques individuelles, les blessures, et la forme générale des joueurs. Cet article permet de mieux comprendre les dynamiques de la ligue et d'identifier les formations à surveiller. Chaque jeudi, nous mettrons à jour notre power-ranking. Voici comment cela fonctionne C'est à notre discrétion de déterminer comment le classement se présente. Pour certaines équipes, cela se traduira par une évaluation à court terme, tandis que d'autres bénéficieront d'une approche à long terme. Oui, c'est entièrement subjectif.

Si nous avons une équipe devant une autre, il n'y a pas de raison de demander pourquoi elle est classée au-dessus de l'équipe que vous aimez. La réponse est assez simple: nous pensons que l'autre équipe va, actuellement, mieux que la vôtre.

Oui, nous regardons les matches. Et oui, nous suivons aussi ceux de votre équipe préférée.

C'est censé être amusant, alors amusons-nous. plus

1 Rapperswil

La cité saint-galloise est connue pour deux choses: le cirque Knie et ses départs en fanfare dans le championnat. Ce n'est donc pas une surprise de les retrouver tout en haut de la hiérarchie après une semaine de compétition. Les Lakers tiendront-ils sur la longueur?

2 Kloten

Personne ne s'attendait à ce que les Aviateurs décollent comme ça en ce début de saison. Zurich a-t-il fait une erreur en filant Ludovic Waeber à ce qui ressemble pour le moment à un concurrent pour le titre? (Spoiler alert: non, sans doute pas)

3 Lugano

Tout allait bien à Lugano jusqu'à l'annonce de la grave blessure de Calvin Thürkauf. Comme quoi, un excellent début de saison peut être gâché par des coups du sort. À voir comment les Tessinois vont désormais s'en sortir sans leur précieux No 97.

4 Langnau

Il n'est jamais facile de se rendre à l'Ilfis (ou Emmental Versicherung Arena pour les intimes). Ce genre de phrases clichées se confirme en ce début de saison. Dans l'Emmental, Fribourg s'est pris les pieds dans le tapis et, surtout, Davos s'est fait atomiser. Et si les Bernois valaient mieux que ce que l'on pensait avant la saison?

5 Zoug

L'équipe de Suisse centrale s'est pris les pieds dans le tapis à domicile contre Ambri. Une défaite surprenante qui ne doit pas faire oublier la forte impression que les Zougois ont fait depuis le début de saison. Et la bonne forme de Jan Kovar fait immédiatement gagner deux rangs au EVZ.

6 Zurich

Oui, Zurich a tout gagné depuis le début de la saison. Mais la manière n'y était pas pour le champion en titre, qui a dû à trois reprises passer par une prolongation. Il ne faut toutefois pas se faire trop de souci pour l'armada zurichoise.

7 Bienne

Sans Gaëtan Haas, Luca Cunti, Noah Delémont ou Jere Sallinen, Bienne fait mieux que se défendre. Si en plus, les Seelandais peuvent compter sur un duo finlandais Rajala-Säteri en feu, leurs prochains matches risquent d'être agréables.

8 Ambri-Piotta

Les deux auteurs de ce classement se sont écharpés au sujet des Léventins. Huitième, est-ce trop bas? Peut-être. Pour l'heure, Ambri-Piotta n'a pas perdu dans le temps réglementaire et a donc marqué au moins un point chaque soir. Il faudra tout de même resserrer un peu les boulons en défense tôt ou tard. Si possible tôt.

9 Lausanne

Si l'on fait abstraction du derby du Léman contre Genève, Lausanne n'a pas franchement fait forte impression hormis durant un demi-match contre Ajoie. On le sait, la saison d'après la finale n'est pas simple à gérer (demandez aux Biennois ce qu'ils en pensent). Mais le LHC donne tout de même l'impression d'en avoir encore un peu sous la pédale.

10 Genève

On savait que le début de saison des Aigles allait être compliqué loin de leurs bases. Sur les résultats bruts, ils devraient d'ailleurs être un peu plus bas sur ce classement. Mais - et c'est tout le charme du power-ranking -, on essaie d'aller un poil plus loin que la page 302 du Teletext (et on ne parle pas de la page 303). Alors, Genève vaut-il mieux que ses trois défaites initiales? Probablement.

11 Berne

Les Ours ont commencé tranquillement cette saison. Dominik Kahun (1 point) également. Le maître à jouer du SCB n'a d'ailleurs pas terminé le match contre Lugano mardi et va même manquer six à huit semaines, comme l'annonce «Watson». De quoi ajouter une petite inquiétude pour les fans du club de la capitale qui espèrent ne pas revivre une nouvelle saison pénible.

12 Davos

Le comble pour un portier en Suisse, ça reste de se trouer dans l’Emmental – demandez à Luca Hollenstein (6 buts encaissés en 25 tirs). Catastrophiques face à Langnau, les Davosiens vivent un début de saison plus que poussif.

13 Fribourg

La question se pose déjà à la BCF Arena: changer d'entraîneur était-il la solution? À Gottéron, cela ne semble en tout cas pas porter ses fruits actuellement. Après quatre matches face à des équipes plus faibles sur le papier, Fribourg est largué – et les spectateurs mécontents. La tension est déjà présente avant de partir à Kloten, vendredi.

14 Ajoie

Pour le moment, le «meilleur effectif depuis qu'Ajoie est remonté en National League» fait peine à voir. À ce rythme-là, les Jurassiens vont encaisser 260 buts lors de la saison régulière… et marquer 0 point. Il faut que la roue tourne rapidement si Christian Wohlwend veut conserver sa place.