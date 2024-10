Erreurs, inversions et copier-coller: le Juge unique bâcle son rapport

Photo: Jonathan Vallat/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Juge unique, Karl Knopf, a communiqué ce mercredi après-midi la sanction contre Emils Veckaktins, coupable d'un vilain coup de coude à la tête de Keijo Weibel vendredi dernier. L'attaquant du HC Ajoie a chargé le joueur de Kloten (information importante pour la suite de l'article) et s'est vu immédiatement sanctionné d'une pénalité de match justifiée.

Après l'ouverture d'une enquête, le juge unique en est arrivé à une sanction claire: deux matches de suspension et 1140 francs d'amende ainsi que 510 francs de frais de procédure pour un total de 1650 francs. Problème? La procédure, justement, semble avoir été fait un rien «à l'arrache».

Scène différente

Concernant l'affaire en question, Karl Knopf parle de Keijo Weibel comme «du joueur des SCL Tigers». L'attaquant a certes joué dans le club emmentalois, mais il a quitté les Tigers pour rejoindre la banlieue zurichoise. Mais il y a pire.

Dans les justifications de la sanction contre Emils Veckaktins, le juge unique explique ainsi, au point No 4, sa décision en citant le Player Safety Officer: «Ambuhl extends his body upwards with force to make contact to head/neck». Oui, vous avez bien lu: Ambuhl et non Veckaktins. Et l'explication, en français dans le texte: «étend son corps vers le haut avec force pour initier le contact à la tête ou au cou». Mais pourtant, le Juge unique écrit juste avant que le problème réside dans le fait que Veckaktins «tend le bras pour initier le contact».

Qu'en est-il du jugement concernant Andres Ambühl? Au point No 5, on y retrouve la phrase suivante: «Ambuhl extends his body upwards with force to make contact to head/neck», soit la même que pour Veckaktins. Mais, pour le coup, cela correspond vraiment à la scène en question puisque le vétéran a frappé à la tête un joueur... de Langnau.

«De quoi se poser des questions»

Il paraît donc clair que le Juge unique, Karl Knopf, a été pris en flagrant délit de copier/coller sur cette affaire. «Sur le principe, c’est assez usuel dans une décision de reprendre des phrases toutes faites pour des éléments généraux, précise un avocat spécialiste dans le droit du sport. Cependant, ici on parle d’une mention explicite à un cas récent. De quoi se poser des questions si la sanction — d’ailleurs identique à celle d’Ambuhl — concerne bien Veckaktins! Honnêtement? Je n'ai jamais vu un tel cas dans ma carrière »,

Contacté, Julien Vauclair, directeur sportif du HC Ajoie, a également vu la bourde. «Nous en avons parlé à notre avocat, précise-t-il. Mais c'est trop tôt pour en dire davantage.»

Cette décision pourrait-elle être invalidée pour ce vice de forme? «Elle devra en tout cas être rejustifiée, détaille notre spécialiste en droit du sport. Y aura-t-il d'autres conséquences? J'avoue ne pas savoir. Mais ce n'est pas inenvisageable de voir Veckaktins sur la glace vendredi contre Zurich.» Probable? «Non, mais pas impossible.»

Du côté de la Ligue, on regrette cette erreur. «Nous prenons cette affaire très au sérieux, nous a-t-on confirmé du côté de la National League. Nous allons évaluer le processus de communication et prendre les mesures nécessaires pour qu'un tel cas ne se reproduise plus.»