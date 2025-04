Valentin Pilet (No 2) est encore suspendu pour deux rencontres. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lundi matin, Valentin Pilet était l'un des derniers Ajoulots à patiner après l'entraînement. Alors que le coach, Greg Ireland, a levé la séance à 11h30, l'arrière du HCA a encore enchaîné les aller-retours durant une vingtaine de minutes. «Cela me fait du bien, remarque-t-il. Comme je ne joue pas, je fait de mon mieux pour me maintenir en forme.»

S'il est visiblement de bonne humeur et souriant (comme toujours), le défenseur n'en vit pas moins une période compliquée. Lors du play-out face à Lugano, il s'est fait l'auteur d'une charge sur Matthew Verboon après la sirène finale. Une action qui lui a valu trois matches de suspension pour avoir touché un arbitre au passage. «Je ne veux pas revenir sur cette scène, s'excuse-t-il presque. C'est du passé et je dois désormais assumer.»

Ancien joueur de Viège

Assumer, cela veut dire passer trois matches en tribunes. Et pas n'importe lesquels. Il a manqué le sixième et dernier match face à Lugano et il manquera encore les deux premiers du barrage contre le HC Viège. Ce mardi, il prendra donc place dans les tribunes de la Raiffeisen Arena, comme la semaine dernière déjà. «Désolé de le dire ainsi, mais c'est chiant d'être en tribunes, admet-il. Lorsque tu t'investis autant, c'est frustrant de ne pas pouvoir aider ton club.»

Depuis une semaine, c'est donc dans ce rôle particulier de joueur suspendu que Valentin Pilet navigue. «Je reste dans le groupe, précise-t-il. Je fais tous les entraînements. Mais c'est sûr qu'avant les matches, je les laisse tranquilles. Je ne me rendrai pas non plus à Viège pour le match à l'extérieur. Depuis les gradins, je suis plus stressé que lorsque je joue. C'est mieux pour moi de rester un peu à l'écart (rires).»

Ce déplacement dans le Haut-Valais aurait pourtant pu lui rappeler de bons souvenirs, lui qui a porté le maillot du HC Viège durant deux saisons. «J'ai adoré ce temps passé en Valais, se souvient-il. Les fans n'étaient, à l'époque, pas des plus nombreux, mais c'est une belle patinoire où l'équipe locale a pour habitude de ne jamais rien lâcher.»

Soutien indéfectible

Lorsqu'il y jouait, le club n'était pas encore entraîné par Heins Ehlers. Le stratège danois a repris le club voici deux saisons. «Je n'ai jamais joué pour lui, précise Valentin Pilet. Lorsque je jouais au Lausanne HC et qu'il y était entraîneur, j'avais patiné quelques fois avec la première équipe, mais je ne peux pas dire que je le connais. Je vois par contre ce qu'il fait en tant que technicien. Mais nous devons surtout éviter de trop penser à Viège nous concentrer sur le HCA. Jouer notre jeu et tirer beaucoup au but. Ce sera la clé.»

S'il y a forcément certaines inconnues avec ce barrage sous haute tension, une chose est sûre: Ajoie pourra compter sur un soutien indéfectible de ses supporters. «C'est fou, s'enthousiasme-t-il. On a perdu la série contre Lugano et les gens étaient encore là 30 minutes après le match à chanter et à nous supporter. Lorsque tu es joueur, tu n'as qu'une envie, c'est de tout faire pour leur rendre la pareille.» Il devra toutefois attendre samedi et l'acte III pour endosser à nouveau son numéro 2 et aider son club à éviter la culbute en National League.