Mike Connolly avait ouvert la marque pour Straubing. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Grand favori de son quart de finale face aux Allemands de Straubing, le Dynamo Pardubice a eu un peu de peine à l'allumage. Malgré une nette domination, les leaders d'Extraliga ont concédé l'ouverture du score en supériorité numérique sur une échappée de Mike Connolly. Le Canadien de 35 ans a prouvé qu'il a toujours un sens du but très affûté, lui qui dispute sa dixième saison sous le maillot des «Tigers». Avant la première pause, Pardubice a toutefois pu égaliser à la 18e minute par Daniel Rakos.

La seconde période a vu les Tchèques poursuivre leur impressionnante domination sur la rencontre. Ils n'ont toutefois pu regagner les vestiaires qu'avec un seul but d'avance. À la 23e minute, Milos Kelemen a pu tromper le gardien Zane McIntyre, qui a eu du travail plein les bras tout au long de l'après-midi. Sous le joug allemand, Pardubice a bien cru concéder l'égalisation au début de la troisième période. Mais le 2-2 a été annulé pour une obstruction sur le gardien. Quelques instants plus tard, la réussite du vétéran Justin Braun a cette fois-ci été validée et les Allemands sont revenus au score contre le cours du jeu.

Finalement, ce sont les Allemands qui ont tourné le match en leur faveur pour provoquer une immense surprise. À l'occasion de sa première participation, Straubing s'est parfaitement réveillé après avoir vécu un tour qualificatif raté (2 défaites). Philip Samuelsson, en power-play, a donné l'avantage aux «Tigers» d'un tir puissant de la ligne bleue (57e, 2-3). Moins d'une minute plus tard, Joshua Samanski l'imitait et assurait la qualification des siens.

Ce sera donc Straubing qui va défier le Team Canada lundi pour une place en finale. Les Allemands, demi-finalistes du dernier championnat de DEL, peuvent toujours rêver de remporter le premier trophée de l'histoire du club, 18 ans après leur promotion en première division. Rendez-vous à 15h10 (RTS2) pour cette affiche inattendue.