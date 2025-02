Ces fans genevois ont fait 930 km pour voir leur équipe perdre deux fois

Matthias, Emilien et Tibald sont trois amis fans de Genève-Servette. En cette fin janvier, ils ont parcouru 930 kilomètres pour voir les matches de leur équipe à Davos et Zurich. Pas de victoire au compteur, mais des jolis souvenirs.

Matthias, Emilien et Tibald ne regrettent pas le déplacement. Photo: DR

Matthias Davet Journaliste Blick

Aah, l'amour du maillot. Celui-ci n'a, normalement, pas de prix. Enfin, pour Matthias, Emilien et Tibald, il leur a quand même coûté un AirBnB dans les Grisons et plus de 900 km d'essence en l'espace de deux jours. Mais ça, les trois amis âgés entre 20 et 22 ans s'en fichent. L'essentiel, ce sont les souvenirs accumulés durant 48 heures qui les auront vu passer dans six pays différents.

Tout commence au début de cette année civile pour les trois supporters de Genève-Servette. Malgré une équipe en difficulté et un changement d'entraîneur, Matthias – notre principal interlocuteur – remarque dans son agenda qu'un double déplacement avec un minimum de kilomètres est possible en cette dernière semaine de janvier. Le jeudi, leur club fétiche joue dans les Grisons, face à Davos et, le lendemain à Zurich, face au champion en titre. Ni une ni deux, l'étudiant en informatique à l'Université de Genève prend son téléphone et appelle son ami Emilien. «Il a trouvé l'idée marrante et on a convaincu Tibald», explique Matthias. L'équipe est au complet.

Un départ de Chamonix

Et en ce début de semaine, direction… Chamonix. L'un des trois possède un appartement là-bas et les amis en ont profité pour aller skier quelques jours. Jeudi matin et avec leurs lattes dans le coffre, ils ont quitté la station française. Mais au lieu de prendre le chemin le plus court – à savoir de passer par Vevey, Berne, Zurich et de monter à Davos –, les trois supporters ont décidé de traverser le Valais, de franchir le Simplon et de passer par l'Italie. Un trajet rallongé de 1h30 qui ne fait pas peur au trio.

Un train sur la route de Locarno. Photo: DR

«On en a profité pour prendre la route de montagne entre Domodossola et Locarno, détaille Matthias. Et là, on est tombé sur une église incroyable, au beau milieu de la route. On ne s'attendait pas à voir ça.» Le lieu en question est le Sanctuaire Madonna del Sangue et reste l'endroit le plus impressionnant que les compères ont vu sur leur chemin. S'ils voulaient profiter de leur passage en Italie pour profiter d'une bonne pizza, ils ont déchanté lorsque le restaurant dans lequel ils voulaient s'arrêter était fermé. «Finalement, on a dû se contenter d'autre chose mais c'était aussi typique et très bon», révèle Matthias.

«Il faut être là dans les mauvais moments»

Si nous croisons les trois supporters à Davos après la défaite de Genève, nous sommes quand même dans l'obligation de leur demander pour quelle raison ils ont fait ce long périple, alors que leur équipe est au plus mal. «Il faut prouver qu'on est aussi là dans les mauvais moments, et pas que dans les bons», nous répond-on. Une bonne raison, donc.

Le fameux Sanctuaire Madonna del Sangue. Photo: DR

Au lendemain du revers initial en terres grisonnes, les amis veulent renfiler les lattes. «Mais on s'est dit que Davos était un peu trop cher pour le temps qu'on avait», ajoute Matthias. Ils prennent donc leurs skis, direction… Malbun, au Liechtenstein. «On est content d'y être allés une fois, sourit le porte-parole. C'était sympa mais malheureusement n'était pas de notre côté et il y a très peu de pistes.»

«Un joli petit tour»

Après s'être changé, Matthias, Emilien et Tibald ont pris le chemin de la Swiss Life Arena de Zurich. Mais – vous commencez à connaître nos aventuriers – pas sans faire un petit détour… par l'Autriche. Histoire de valider leur sixième pays en moins de 48 heures.

L'activité Strava valide la présence du trio au Liechtenstein. Photo: DR

Finalement, les amis sont bel et bien arrivés à Zurich. Peut-être qu'ils auraient préféré ne pas le faire, leurs protégés s'inclinant pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures. «Franchement, on aurait pu arrêter le match une demi-heure avant la fin et on aurait tous gagné du temps», ironise Matthias sur la route du retour.

Même si au final, les Genevois n'ont vu aucun point des Aigles, ils gardent un bon souvenir de leur aventure. «On a fait un joli petit tour, rigole l'étudiant. Ça aurait été mieux avec des victoires mais on s'est bien amusés.» Finalement, le trio aura parcouru plus de 930 km pour leur équipe. Une belle épopée.