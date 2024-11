Berne en passe six à Zoug

Benjamin Baumgartner (à droite) à inscrit son sixième but de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Zoug - Berne 1-6

Après 4'31'', Tim Wolf quittait déjà la glace pour laisser place au jeune Santo Simmchen (19 ans) dans les cages de l'EV Zoug. Et pour cause, le score était déjà de 3-0 pour les Bernois. Scherwey, Lehmann et Lindholm marquant coup sur coup en début de match. Joël Vermin inscrivait même le quatrième en fin de tiers (16e, 4-0), la messe était dite.

Durant la période médiane, Baumgartner marquait le cinquième (29e), avant qu'Herzog ne réduise la marque (1-5, 31e), en vain. En fin de match, Ramon Untersander enfonçait le clou (1-6, 52e). Grâce à cette victoire, la troisième consécutive, Berne se reclasse au quatrième rang. Pour sa part, Zoug reste ancré à la sixième position.

Kloten - Davos 2-4

Davos continue sa belle série. En s'imposant à Kloten, les Grisons ont enchaîné un sixième succès consécutif, le neuvième sur leur dix dernières rencontres.

Menés 1-0 en fin de première période suite à une réussite de l'ancien Fribourgeois Thomas Grégoire (19e), les hommes de Josh Holden sont parvenus à renverser la rencontre durant le second tiers. Filip Zadina d'abord (28e, 1-1), Matej Stransky ensuite (29e, 1-2), permettaient à Davos de passer devant.

Miro Aaltonen égalisait quelques instants plus tard (31e, 2-2), avant que le second but en National League du jeune Reto Gredig ne redonne les devants aux Davosiens (2-3, 38e). Adam Tambellini scellait la victoire en fin de match (60e, 2-4). Grâce à ce succès, Davos passe devant le LHC et se classe second, à un point du leader Zurich.