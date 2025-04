À Zurich, Lausanne va devoir réaliser un exploit

Zurich a déjà remporté le titre la saison dernière face à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans l'histoire de la Swiss Life Arena, une seule équipe est parvenue à remporter un match de play-off dans l'enceinte zurichoise: le HC Bienne, lors de la demi-finale en 2023. À cette époque, la troupe d'Antti Törmänen s'était imposée à deux reprises dans la patinoire flambant neuve pour atteindre la finale, perdue face à Genève.

Hormis cette demi-finale, Zurich a disputé six séries à la Swiss Life Arena. Et les chiffres sont impressionnants: sur les 19 matches joués, les Lions de la Limmat n'en ont donc perdu que deux.

Lausanne doit s'imposer à Zurich

Les signaux ne sont pas au vert pour le Lausanne HC. En s'inclinant mardi à la Vaudoise aréna lors de l'acte I de la finale (0-3), les Vaudois ont déjà perdu l'avantage de la glace. La donne est simple pour eux désormais: ils doivent impérativement s'imposer dans le quartier d'Altstetten pour décrocher le premier titre de leur histoire.

Problème? En quatre tentatives l'année dernière, ils n'y sont jamais parvenus. À la maison, Zurich semble être imbattable. «On doit réussir à trouver notre jeu et à être bons, c'est tout», lance Nathan Vouardoux, absent l'année dernière dans l'effectif lausannois.

Une solution toute simple

Du côté de l'entraîneur de Lausanne, Geoff Ward, on peine également à trouver ce qui fait le succès de Zurich à domicile. Au point de donner une solution plutôt… basique. «On va devoir marquer un but de plus que notre adversaire», explique-t-il. Par contre, là où le technicien se rassure, c'est qu'il sait que cet acte II n'est pas un must-win. «Ça aiderait notre cause de ressortir avec une bonne performance, mais il faut prendre un jour après l'autre.»

Quant à la réussite zurichoise à la maison, Geoff Ward pense que son adversaire est en confiance dans ses bases. Là où il a toutefois raison, c'est que le LHC est également solide à la Vaudoise aréna, lui qui a eu le meilleur bilan à domicile lors de la saison régulière. Mais en play-off, tout repart à zéro. D'ailleurs, Lausanne a déjà perdu à trois reprises dans ces séries éliminatoires. Soit plus que Zurich en deux ans. C'est dire l'exploit que doit réaliser Lausanne à la Swiss Life Arena.