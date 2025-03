Ajoie mène 2-0 dans le play-out contre le HC Lugano. Le club tessinois semble dans un profond malaise actuellement puisque les joueurs et les coachs n'ont pas été autorisés à parler aux médias. Ambiance.

Les joueurs de Lugano ont eu la mine basse lundi à Porrentruy. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Samedi, Janick Steinmann n'était pas à disposition des médias pour parler avant le premier match du play-out entre Lugano et Ajoie. Un choix pas forcément illogique puisque le dirigeant vient à peine de débarquer dans le bourbier luganais. L'envoyer en pâture sans même avoir pu lui faire une conférence de presse d'introduction serait pour le moins difficile à vivre pour lui.

Ce lundi à 22h30, qui est le seul membre du HC Lugano habilité à parler devant les médias? Tout de même pas Janick Steinmann, le dirigeant qui vient à peine de débarquer dans le bourbier luganais? Eh oui. «Non, Uwe Krupp ne vient pas parler», nous confirme-t-on devant le vestiaire tessinois après la défaite à Ajoie (3-1). Et les joueurs? «Non, il n'y a personne d'autre.»

C'est donc le pauvre Janick Steinmann, tout juste débarqué de Rapperswil, qui a fait face aux nombreux médias suiveurs du HC Lugano après la chaotique prestation livrée à Porrentruy contre le HC Ajoie. Pourquoi l'ancien directeur sportif saint-gallois est-il seul à s'exprimer et non les joueurs? «Nous pensons que c'est mieux pour eux de rentrer à la maison et de préparer le match de mercredi, précise-t-il. Ils pourraient parler, mais ils ont besoin de se relaxer.» Les mauvaises langues pourraient dire qu'ils ont eu du temps lors de cette soirée en terres ajoulotes.

«C'est mon rôle d'être ici»

Mais comment expliquer que Janick Steinmann, qui vient à peine de commencer son mandat de directeur sportif, se retrouve à devoir assumer seul les sept derniers mois du chaos luganais? «C'est mon rôle d'être ici dans ce moment difficile, précise-t-il. Je dois soutenir les gars qui font tout pour s'en sortir et qui se retrouvent dans un play-out difficile contre le HC Ajoie.»

De l'extérieur, cette situation de silenzio stampa ressemble fort à un signe de panique pour le club de la Corner Arena qui se retrouve «breaké» dans ce play-out contre le HCA. «Non, ce n'est pas du tout le cas, tente de désamorcer Janick Steinmann. Il y a beaucoup de pression sur les gars et c'est pourquoi je suis ici devant vous.» Le dirigeant, qui est le dernier arrivé dans l'organisation luganaise, doit bien se demander dans quelle drôle de situation il débarque.

Tous les signaux de la panique

Car si l'image de Janick Steinmann seul face aux médias à de quoi interpeler, Lugano pourrait tout aussi bien mener 2-0 dans cette série. Les deux rencontres face au HC Ajoie ont été suffisamment serrées pour tourner d'un côté comme de l'autre. De quoi (se) demander pourquoi Adam Huska était devant le filet pour ce match alors qu'il n'a de loin pas montré les garanties de sécurité cette saison. Réponse de Janick Steinmann? «Je ne sais pas, c'est une décision du coach.» Coach qui, on le rappelle, n'était pas à disposition des médias.

Si cela a l'odeur d'une crise et que cela ressemble à une crise, alors c'est que c'en est bel et bien une. N'en déplaise à Janick Steinmann qui ne voit pas de signal de panique dans l'organisation dans laquelle il vient de débarquer. Benvenuto a Lugano.