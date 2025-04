Zurich se qualifie pour la finale

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

(Les highlights de la rencontre seront disponibles dès que possible)

Champions en titres, les Zurichois ont entammé la rencontre de la meilleure manière avec un but en power-play de Frøden (11'21, Andrighetto), un de Riedi (26'10, Grant) et un de Malgin (34'18, Andrighetto), terminant ainsi le 2e tiers en tête malgré les réussites grisonnes de Tambellini (30'35) et Nussbaumer (37023, Fora).

Les Lions ont pris un avantage décisif en début de troisième tiers avec trois buts en six minutes, signés Balcers (41'07, Andrighetto), Malgin (45'51) et Kukan (47'42). Ambühl a dit au revoir au championnat avec un but (55'05, Fora) avant celui de Zadina (57'54, Stransky).

Dommage pour la dernière d'Andreds Ambühl, à qui on souhaitera la meilleure des retraites.