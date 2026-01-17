Dans leur antre, les joueurs de Roger Rönnberg ont tout de suite trouvé des solutions face à Bienne. A la 9e, Marchon a pu ouvrir le score sur un excellent service de Sprunger. A la 18e, c'est Jan Dorthe qui a inscrit son cinquième but de la saison en profitant de la passivité de la défense seelandaise. A ce titre, on peut se demander si Linus Hultström possède une entreprise de maçonnerie, vu comme il a été pris les patins dans le béton sur cette réussite. Il a tenté de «faire peur» à Dorthe en frappant la glace avec sa canne. Sans succès. A noter que les Fribourgeois ont marqué deux buts sur...trois tirs dans ce tiers initial.
Les Bernois se sont cependant bien rattrapés à la 22e grâce à un très joli solo de Dionicio. On sait l'aisance technique du jeune défenseur, mais sa dextérité a laissé Berra sans réaction. Les Dragons ont dû attendre le troisième tiers pour prendre leur envol. Rathgeb a marqué dès le retour des vestiaires, puis Nicolet et Sprunger ont ajouté deux buts en 36 secondes à la 49e pour rendre la rentrée des hommes de Filander encore plus pénible.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
41
50
87
2
HC Fribourg-Gottéron
41
39
77
3
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
40
30
72
5
ZSC Lions
41
22
70
6
Lausanne HC
42
20
70
7
Rapperswil-Jona Lakers
40
-10
62
8
SCL Tigers
41
6
58
9
EV Zoug
41
-15
58
10
SC Berne
41
-13
53
11
EHC Bienne
41
-20
51
12
EHC Kloten
41
-18
50
13
HC Ambri-Piotta
41
-40
46
14
HC Ajoie
42
-61
34