Leurs bonnes intentions n'ont pas suffi aux Biennois, qui peinent à collecter des points à l'extérieur. Contre des Fribourgeois cliniques et si difficile à faire bouger, les hommes de Martin Filander ont reçu une petite correction.

Dans leur antre, les joueurs de Roger Rönnberg ont tout de suite trouvé des solutions face à Bienne. A la 9e, Marchon a pu ouvrir le score sur un excellent service de Sprunger. A la 18e, c'est Jan Dorthe qui a inscrit son cinquième but de la saison en profitant de la passivité de la défense seelandaise. A ce titre, on peut se demander si Linus Hultström possède une entreprise de maçonnerie, vu comme il a été pris les patins dans le béton sur cette réussite. Il a tenté de «faire peur» à Dorthe en frappant la glace avec sa canne. Sans succès. A noter que les Fribourgeois ont marqué deux buts sur...trois tirs dans ce tiers initial.

Les Bernois se sont cependant bien rattrapés à la 22e grâce à un très joli solo de Dionicio. On sait l'aisance technique du jeune défenseur, mais sa dextérité a laissé Berra sans réaction. Les Dragons ont dû attendre le troisième tiers pour prendre leur envol. Rathgeb a marqué dès le retour des vestiaires, puis Nicolet et Sprunger ont ajouté deux buts en 36 secondes à la 49e pour rendre la rentrée des hommes de Filander encore plus pénible.