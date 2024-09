Fribourg enchaîne une troisième défaite de rang

Matthias Davet Journaliste Blick

Après deux défaites de rang face à Langnau et Rapperswil, Fribourg voulait profiter d'accueillir Bienne pour sortir la tête de l'eau. Le début de saison des Dragons était, avant cette rencontre, plus que mitigé. De l'autre côté de la glace, les Seelandais avaient débloqué leur compteur samedi, en venant à bout d'Ajoie.

Les deux équipes, avec donc une seule victoire dans leur besace avant cet affrontement, ont joué de manière très prudente la première période. Ni les Fribourgeois, ni les Biennois ne voulaient vraiment prendre de risque dans un début de match où les deux portiers n'ont pas eu énormément de travail. La plus belle action de ce tiers a résulté d'un but, lorsque Luca Christen, étonnamment seul dans le slot, a reçu une passe d'Elvis Schläpfer et a pu allumer Reto Berra (13e).

Invisibles jusque-là, les Dragons ont eu l'opportunité de revenir dans la partie sur un power-play (17e). Mais la seule chose à retenir de cette supériorité numérique a été les sifflets qui sont descendus des gradins de la BCF Arena, après une énième sortie de zone des Biennois. Gottéron n'y était pas et le seul tir enregistré dans ce tiers en témoigne.

Harri Säteri tient la baraque

En début de deuxième période, les Seelandais ont dominé leurs adversaires, sans toutefois réussir à doubler la mise. Après un surnombre assez flagrant en faveur de Bienne, manqué par les arbitres, Fribourg s'est rebiffé. C'est Chris DiDomenico qui a sonné la révolte, en s'en allant affronter seul Harri Säteri. Malheureusement pour le Canadien, il a manqué le cadre.

Gottéron n'en est toutefois pas resté là, enchaînant les bonnes actions autour de la cage biennoise. Säteri, lui, s'est montré impérial, notamment sur Jacob de la Rose, en infériorité numérique (31e). Fribourg poussait, mais Bienne résistait.

Un troisième tiers plus offensif

Après 20 secondes dans le troisième tiers, Säteri a pourtant dû s'avouer vaincu. La faute à une déviation maligne de Lucas Wallmark, sur la jambière du gardien finlandais qui a mis la rondelle dans son propre but. Cette réussite a eu le mérite de réveiller la BCF Arena et la troupe de Pat Emond. Ils ont continué à inquiéter la défense seelandaise, sans réussir à prendre les devants.

Bien que reclus en défense, Bienne a repris l'avantage dans ce match, grâce à une relance dans l'axe d'Andreas Borgman, directement sur la palette de Toni Rajala. Le Finlandais ne s'est pas fait prier pour feinter et tromper Reto Berra (46e). N'abdiquant pas, Fribourg est revenu au score, en power-play, grâce à Marcus Sörensen (52e).

Tout comme samedi face à Rapperswil, la BCF Arena a eu le droit à du temps de jeu supplémentaire. Après une prolongation qui n'a rien donné, la victoire entre les deux équipes a dû se décider aux tirs aux buts. À ce jeu, c'est Bienne qui s'est montré le plus habile – décrochant ainsi sa deuxième victoire de la saison.