Michael Raffl: «J'avais surtout peur que le Lausanne HC perde avec moi»

Michael Raffl a pu fêter son retour au jeu ce jeudi contre Kloten. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

«C'est comme avoir un membre du coaching staff en plus sur le banc.» La phrase vient de Geoff Ward lorsqu'il parle de Michael Raffl. Et l'entraîneur du Lausanne HC n'a eu que rarement son porte-parole autrichien à ses côtés cette saison. L'attaquant a en effet été blessé lors de l'ouverture de la saison contre Genève-Servette et a manqué un mois de championnat après quelques minutes de présence sur la glace.

Plus sur le sujet Avec vidéo Les highlights Cinq à la suite! Face à Kloten, Lausanne continue sur sa bonne lancée et prend la tête

Une première tuile qui a été suivie d'une seconde dès son retour contre Fribourg Gottéron en octobre. Depuis, Michael Raffl a soigné son genou blessé. Avant la pause de Noël, il aurait pu faire son retour au jeu. «Si j'avais dû prendre la décision moi-même, j'aurais joué, sourit-il. Mais je crois que le staff médical est plus raisonnable que moi (rires). Et je pense qu'ils ont eu raison.»

Mais il a encore dû patienter une dizaine de jours. «Cette semaine et demie supplémentaire m'a permis de vraiment revenir en bonne forme, précise-t-il. C'était évidemment la décision la plus intelligente à prendre.» Ce retour, il a donc eu un peu plus de temps pour l'anticiper. «En tant que sportif, tu veux toujours être sur la glace, c'est sûr. Mais c'était surtout les jours consécutifs à ma blessure qui ont été difficiles. Après deux ou trois jours à râler dans mon coin, je me suis remis au travail pour aider l'équipe le plus vite possible.»

Pas besoin d'aide

Problème? L'équipe n'a pas besoin d'aide. «J'ai également constaté cela», rigole-t-il. Avant la pause, le Lausanne HC avait enquillé quatre victoires de rang et montré une belle impression de solidité tant offensive que défensive. «Plus que la peur de me blesser à nouveau, j'avais surtout peur que l'équipe perde au moment de mon retour sur la glace. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment eu ce souci.»

Par «chance», le Lausanne HC n'a pas tremblé face à une équipe de Kloten qui n'a rien pu faire. De quoi soulager Michael Raffl. «Son impact dans cette équipe est immense, apprécie Geoff Ward. C'est comme mon prolongement sur la glace par moments. On a vu lors de ce match à quel point il est précieux. Sur le 2-0, c'est lui qui fait en sorte que le puck ne ressorte pas de la zone. Et puis il y a également son jeu physique. Tout le monde se sent plus fort lorsqu'il est là. C'est le leader vocal de cette équipe.»

La rivalité contre Zurich

La saison dernière, la bonne fin de saison a coïncidé avec le retour au jeu de Michael Raffl, lui qui avait également vu son championnat être pourri par des blessures. En tant qu'observateur plus ou moins externe de cette équipe, voit-il des similitudes? «Je n'étais pas en vacances durant tout ce temps, pouffe-t-il. J'étais dans le vestiaire tous les jours à travailler sur mon physique. J'ai par contre pu voir à quel point nous étions bien en place.»

Et visiblement son retour n'a pas «déstabilisé» la belle machine. C'est donc avec Michael Raffl que le Lausanne HC va disputer un match au sommet contre les Zurich Lions, ce dimanche. «Une belle rivalité est en train de naître, constate Geoff Ward. C'est une magnifique équipe. Et pour nous, c'est aussi un bon moyen de nous mesurer et de voir où nous nous situons.» L'an dernier, le Lausanne HC avait poussé les Zurichois dans leurs derniers retranchements. Avec le retour de Michael Raffl, les Vaudois peuvent-ils faire encore mieux?