DE
FR

Retour en Russie
Le décevant Taylor Beck quitte Genève-Servette avec effet immédiat

Taylor Beck va quitter Genève-Servette. L'attaquant canadien retourne en Russie après un passage totalement raté aux Vernets.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Partager
Écouter
Taylor Beck (à g.) n'a jamais convaincu à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Le passage de Taylor Beck à Genève est terminé. Elle il se peut que l'on se souvienne du Canadien comme l'un des plus gros flops de ces dernières années. Selon Sibir Novossibirsk, l'attaquant revient en Russie où il y a signé un contrat pour deux saisons. Il avait déjà passé trois saisons dans la formation russe avant de signer aux Vernets l'été passé. Le GSHC a confirmé cette information, précisant que le joueur avait demadné à être libéré de son contrat.

Sous le maillot des Aigles, Beck n'a jamais montré les griffes. En six rencontres, il a totalisé 0 but, 0 assist et 0 impact sur le jeu des Grenat. Un transfert totalement raté pour un joueur qui n'a jamais trouvé le rythme de la National League. Avant la saison, on était en droit de se demander si son style de jeu allait convenir à la National League. Deux mois après le début de saison, la réponse est claire: non.

Taylor Beck va donc repartir en KHL, là où il a connu davantage de succès par le passé. Pour Genève-Servette, le contingent d'étrangers est désormais réduit à six noms: les arrières Vili Saarijärvi et Jan Rutta ainsi que les attaquants Jimmy Vesey, Markus Granlund, Sakari Manninen et Jese Puljujärvi. Il y a fort à parier que Marc Gautschi, directeur sportif des Aigles, se remette à sonder le marché afin de dénicher l'oiseau rare.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
26
37
61
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
26
20
47
3
Lausanne HC
Lausanne HC
27
22
47
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
26
-3
45
5
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
26
-3
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
ZSC Lions
ZSC Lions
26
14
41
8
EV Zoug
EV Zoug
25
0
40
9
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
10
EHC Bienne
EHC Bienne
25
-6
32
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
26
-25
31
12
EHC Kloten
EHC Kloten
26
-17
31
13
SC Berne
SC Berne
25
-15
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
26
-36
19
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus