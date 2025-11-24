Taylor Beck (à g.) n'a jamais convaincu à Genève. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le passage de Taylor Beck à Genève est terminé. Elle il se peut que l'on se souvienne du Canadien comme l'un des plus gros flops de ces dernières années. Selon Sibir Novossibirsk, l'attaquant revient en Russie où il y a signé un contrat pour deux saisons. Il avait déjà passé trois saisons dans la formation russe avant de signer aux Vernets l'été passé. Le GSHC a confirmé cette information, précisant que le joueur avait demadné à être libéré de son contrat.

Sous le maillot des Aigles, Beck n'a jamais montré les griffes. En six rencontres, il a totalisé 0 but, 0 assist et 0 impact sur le jeu des Grenat. Un transfert totalement raté pour un joueur qui n'a jamais trouvé le rythme de la National League. Avant la saison, on était en droit de se demander si son style de jeu allait convenir à la National League. Deux mois après le début de saison, la réponse est claire: non.

Taylor Beck va donc repartir en KHL, là où il a connu davantage de succès par le passé. Pour Genève-Servette, le contingent d'étrangers est désormais réduit à six noms: les arrières Vili Saarijärvi et Jan Rutta ainsi que les attaquants Jimmy Vesey, Markus Granlund, Sakari Manninen et Jese Puljujärvi. Il y a fort à parier que Marc Gautschi, directeur sportif des Aigles, se remette à sonder le marché afin de dénicher l'oiseau rare.