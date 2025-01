Sakari Manninen (à g.) va-t-il aider Teemu Hartikainen a être plus productif? Photo: ANTHONY ANEX

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cinq matches et cinq points. La moisson genevoise en l'absence de son meilleur compteur, Sakari Manninen, n'a pas de quoi redonner le sourire aux supporters grenat. Depuis le pétage de plombs du Finlandais à Zoug, le GSHC fait du surplace et continue de se traîner en eaux troubles avec seulement deux points d'avance sur Lugano, treizième et momentanément condamné à disputer le play-out contre Ajoie.

Durant l'absence de son maître à jouer, Genève-Servette a inscrit deux buts par match et n'a que rarement su se montrer dominant. «Sakari, c'est un élément qui a un énorme volume de jeu, remarque Yorick Treille, co-entraîneur du GSHC. Il nous apporte énormément tant offensivement que défensivement. C'est un joueur clé dans notre équipe et c'est sûr que nous attendons avec impatience son retour.»

Si le technicien piaffe, c'est également le cas de Teemu Hartikainen. Compère de ligne du Finlandais, le colosse a paru moins à son avantage sans Sakari Manninen. «On se connaît par cœur et on se trouve les yeux fermés sur la glace, rigole-t-il. Tout est plus simple lorsqu'il est là, c'est sûr.» À Lugano, on l'a fréquemment vu donner des indications à ses coéquipiers pour leur permettre de se trouver à de meilleurs emplacements sur la glace. «Même si je souffre encore d'une maladie et que j'ai le souffle court, j'ai essayé d'être vocal (rires).»

Le dernier moment pour Genève-Servette

Lorsque Genève-Servette surnageait, c'était parce que son trio de rêve composé de Manninen, Hartikainen et Granlund donnait le rythme. Problème? Le dernier nommé ne sera pas apte à tenir sa place samedi non plus, lui qui était déjà absent jeudi au Tessin. «C'est fou ce qui nous arrive, constate Teemu Hartikainen. On avait l'impression, à Noël, que la vague de blessés était derrière nous. Et c'est à nouveau hors de contrôle. D'un match à l'autre, on ne sait pas qui sera là ou non. Les blessures font partie du jeu, mais à ce point, je ne suis pas sûr d'avoir fréquemment vécu cela durant ma carrière.»

Une chose est sûre, ce retour au jeu du meneur de jeu finlandais ne pouvait pas mieux tomber, puisque Genève-Servette dispute cinq matches lors des huit prochains jours. Ce dernier rush avant la pause de l'équipe nationale coïncide probablement avec les derniers espoirs grenat d'accrocher le dernier wagon menant aux play-off. Pour rappel, les équipes classées entre la 7e et la 10e place s'affrontent pour déterminer l'identité des deux dernières qualifiées pour les séries éliminatoires. Actuellement, le GSHC possède quatre longueurs de retard sur la dixième place occupée par Langnau.