Malgré la crise, Ambri gagne à Zurich

La situation chaotique d'Ambri semble avoir motivé ses joueurs. Vainqueurs contre Ajoie hier soir, les Biancoblu sont allés chercher un succès de prestige à Zurich.

Ambri (ici Michael Joly) ont pris trois points importants à Zurich Photo: keystone-sda.ch

Zurich - Ambri 1-2

2:29 Zurich - Ambri: Ambri surprend et gagne à Zurich

Révoltés hier soir suite aux agissements de leur président, les supporters d'Ambri ont eu un très beau lot de consolation ce soir. Déjà vainqueurs contre Ajoie hier, les Tessinois ont rapidement pris l'avantage à Zurich grâce à Michael Joly (5:00'). L'égalisation de Bächler n'a pas fait craquer les Biancoblu, qui ont repris la tête en troisième période grâce à André Heim.

Ce succès donne un peu plus d'air à Ambri, qui a maintenant huit points d'avance sur Ajoie et est à égalité avec les voisins de Lugano (qui ont un match en moins).

Bienne - Fribourg 2-1 tab

3:23 Bienne - Fribourg: Bienne arrache deux points contre Fribourg

Pas franchement dominateurs, les Biennois ont dû attendre la 33e minute pour ouvrir le score sur un beau tir de Toni Rajala. Profitant d'une faute de Haas, Fribourg a ensuite pu égaliser par l'intermédiaire de Michael Kapla. Après un troisième tiers et une prolongation vierges, les réussites de Rajala et d'Andersson dans l'exercice des tirs aux buts ont offert la victoire aux Biennois, grâce aux quatre tentatives manquées des Fribourgeois.

Les Seelandais se rapprochent un peu du Top 6, alors que Fribourg perd une opportunité de distancer Genève, Zoug et Zurich.

Kloten - Davos 2-3

5:05 Kloten - Davos: Davos continue son incroyable série

Le leader Davos était mal parti à Kloten. Menés 2-0 après 21 minutes, les Grisons ont trouvé le moyen de revenir pour finalement l'emporter 3-2. Les joueurs de Josh Holden ont fait la différence entre la 53e et la 55e en inscrivant deux buts par Zadina et Nussbaumer pour faire passer le score de 2-1 à 2-3.

Langnau - Rapperswil 1-4

3:11 Langnau - Rapperswil: «Rapppi» tout en maitrise à Langnau

Dauphin du Rekordmeister, Rapperswil a enchaîné une septième victoire en huit matches. L'ancien entraîneur de Berne Johan Lundskog semble avoir trouvé les mots justes auprès de ses joueurs. Malgré le très bon début de saison du Suédois Malte Strömwall, tout le monde participer dans les rangs saint-gallois avec cette fois-ci des buts de Mauro Dufner et Valentin Hofer, qui ont inscrit leur premier but cette saison pour battre Langnau 4-1 dans l'Emmental.

Berne - Zoug 3-0

4:00 Berne - Zoug: Berne jamais inquiété par Zoug

Heinz Ehlers n'a pas manqué son premier match à la tête de Berne. Opposés à Zoug, les Ours se sont imposés 3-0 avec un blanchissage pour Sandro Zurkirchen et un triplé pour Benjamin Baumgartner.