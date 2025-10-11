Malgré la crise, Ambri gagne à Zurich

Zurich - Ambri 1-2
Révoltés hier soir suite aux agissements de leur président, les supporters d'Ambri ont eu un très beau lot de consolation ce soir. Déjà vainqueurs contre Ajoie hier, les Tessinois ont rapidement pris l'avantage à Zurich grâce à Michael Joly (5:00'). L'égalisation de Bächler n'a pas fait craquer les Biancoblu, qui ont repris la tête en troisième période grâce à André Heim.
Ce succès donne un peu plus d'air à Ambri, qui a maintenant huit points d'avance sur Ajoie et est à égalité avec les voisins de Lugano (qui ont un match en moins).
Bienne - Fribourg 2-1 tab
Pas franchement dominateurs, les Biennois ont dû attendre la 33e minute pour ouvrir le score sur un beau tir de Toni Rajala. Profitant d'une faute de Haas, Fribourg a ensuite pu égaliser par l'intermédiaire de Michael Kapla. Après un troisième tiers et une prolongation vierges, les réussites de Rajala et d'Andersson dans l'exercice des tirs aux buts ont offert la victoire aux Biennois, grâce aux quatre tentatives manquées des Fribourgeois.
Les Seelandais se rapprochent un peu du Top 6, alors que Fribourg perd une opportunité de distancer Genève, Zoug et Zurich.
Kloten - Davos 2-3
Le leader Davos était mal parti à Kloten. Menés 2-0 après 21 minutes, les Grisons ont trouvé le moyen de revenir pour finalement l'emporter 3-2. Les joueurs de Josh Holden ont fait la différence entre la 53e et la 55e en inscrivant deux buts par Zadina et Nussbaumer pour faire passer le score de 2-1 à 2-3.
Langnau - Rapperswil 1-4
Dauphin du Rekordmeister, Rapperswil a enchaîné une septième victoire en huit matches. L'ancien entraîneur de Berne Johan Lundskog semble avoir trouvé les mots justes auprès de ses joueurs. Malgré le très bon début de saison du Suédois Malte Strömwall, tout le monde participer dans les rangs saint-gallois avec cette fois-ci des buts de Mauro Dufner et Valentin Hofer, qui ont inscrit leur premier but cette saison pour battre Langnau 4-1 dans l'Emmental.
Berne - Zoug 3-0
Heinz Ehlers n'a pas manqué son premier match à la tête de Berne. Opposés à Zoug, les Ours se sont imposés 3-0 avec un blanchissage pour Sandro Zurkirchen et un triplé pour Benjamin Baumgartner.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
13
26
35
2
Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
14
21
27
4
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
5
Genève-Servette HC
13
-14
23
6
EV Zoug
14
-1
23
7
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Bienne
13
4
19
9
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
15
-8
17
11
SC Berne
12
-10
14
12
HC Lugano
13
-7
13
13
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
13
-22
5